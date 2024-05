WEKA sécurise 140 millions de dollars lors de sa levée de fonds de série E, portant sa valorisation à 1,6 milliard de dollars

L'entreprise obtient le statut de licorne grâce à une ronde de financement sur-souscrite menée par Valor Equity Partners, avec la participation de NVIDIA, Generation Investment Management, Atreides Management et d'autres acteurs, visant à soutenir son hypercroissance

CAMPBELL, Californie, 15 mai 2024 /PRNewswire/ -- WekaIO ( WEKA ), société spécialisée dans les plateformes de données axées sur l'IA, a levé 140 millions de dollars dans le cadre d'une levée de fonds de série E sur-souscrite, combinant des transactions primaires et secondaires et dirigée par Valor Equity Partners , un ancien investisseur de la société. Selon les termes de l'accord, le fondateur, PDG et directeur des investissements de Valor, Antonio Gracias, rejoindra le conseil d'administration de WEKA.

Cette levée de fonds valorise WEKA à 1,6 milliard de dollars après l'opération. Les fonds viendront enrichir les importantes réserves de liquidités de l'entreprise, lui offrant diverses possibilités pour accélérer sa croissance et répondre à la demande mondiale croissante en infrastructure de données native de l'IA, tout en investissant davantage dans le développement de son logiciel de plateforme de données et en offrant des liquidités aux employés de WEKA.

Alors que plus de 300 des déploiements d'IA et de GPU les plus importants au monde utilisent la plateforme de données WEKA®, cet investissement intervient à un moment de croissance commerciale exceptionnelle, alors que l'entreprise se déploie pour répondre à une demande mondiale importante en infrastructure de données moderne, capable de répondre de manière efficace et durable aux exigences d'échelle et de performance des technologies avancées telles que l'IA générative et les GPU haute performance.

« La récente accélération de l'IA générative et l'adoption croissante du cloud d'entreprise ont entraîné une forte augmentation de la demande des clients, se traduisant par un nombre sans précédent de contrats annuels récurrents à huit chiffres, un exploit impressionnant étant donné que WEKA est une entreprise axée sur les logiciels », a expliqué Intekhab Nazeer, directeur financier chez WEKA. « C'était le moment idéal pour renforcer nos réserves de trésorerie, permettant à nos investisseurs d'accroître leur position dans l'entreprise tout en minimisant la dilution des actions pour nos employés. »

La levée de fonds de série E de WEKA se distingue par le fait qu'elle a été entièrement financée par des investisseurs existants, tels que Valor, cherchant à augmenter leur participation dans l'entreprise. Generation Investment Management, NVIDIA, Atreides Management, 10D, Hitachi Ventures, Ibex Investors, Key1 Capital, Lumir Ventures, MoreTech Ventures et Qualcomm Ventures se sont associés à Valor pour contribuer à cette ronde de financement.

« Le soutien continu de ce groupe d'investisseurs de premier plan en dit long : WEKA construit quelque chose de véritablement révolutionnaire, indispensable aux organisations modernes axées sur les données, plus que jamais », a déclaré Liran Zvibel, cofondateur et PDG de WEKA. « Nous sommes reconnaissants envers nos investisseurs fidèles pour leur soutien et honorés d'accueillir Antonio Gracias au sein de notre conseil d'administration. Antonio a joué un rôle crucial dans la création de certaines des entreprises les plus innovantes et perturbatrices au monde. Nous avons hâte de collaborer avec lui alors que nous nous développons pour créer de nouvelles valeurs pour les clients, partenaires et actionnaires de WEKA. »

En 2013, WEKA a entamé le développement d'une approche entièrement nouvelle de la pile de données d'entreprise, établissant ainsi la norme pour l'infrastructure de données moderne à l'ère de l'IA. Le logiciel de WEKA est déployable sur n'importe quelle plateforme, offrant une vitesse, une simplicité, une échelle et une durabilité inégalées pour les charges de travail intensives en performances telles que les GPU, l'IA et autres, permettant ainsi aux clients d'obtenir des informations, des découvertes, des percées et des résultats commerciaux plus rapidement.

« WEKA a été un précurseur du concept d'approche basée sur les logiciels et la plateforme, révolutionnant ainsi les données d'entreprise modernes, puis a consolidé sa technologie dans certains des plus grands et des plus exigeants projets d'IA à travers le monde », a expliqué Antonio Gracias, PDG et directeur de l'investissement chez Valor Equity Partners. « Valor possède une riche histoire dans le développement de l'intelligence artificielle, débutant avec notre investissement dans DeepMind en 2013, et nous sommes convaincus que WEKA est prêt à jouer un rôle crucial dans l'accélération de la technologie à l'avenir. Valor est fier de s'associer à WEKA pour soutenir l'entreprise dans sa prochaine phase de croissance et au-delà. »

À propos de Valor Equity Partners

Valor Equity Partners est une société d'investissement axée sur la croissance opérationnelle, investissant dans des entreprises à forte croissance à différents stades de développement. Depuis de nombreuses années, Valor apporte une expertise spécifique à ses entreprises pour les aider à relever les défis de la croissance et de l'expansion. La société collabore avec des entreprises et des entrepreneurs de premier plan qui s'engagent à respecter les normes les plus élevées d'excellence et sont déterminés à transformer leurs secteurs d'activité. Pour en savoir plus sur Valor Equity Partners, rendez-vous sur www.valorep.com .

À propos de WEKA

WEKA développe une approche innovante de la pile de données d'entreprise adaptée à l'ère de l'IA. La plateforme de données WEKA® définit la norme pour l'infrastructure IA grâce à une architecture cloud et native de l'IA qui peut être déployée partout, offrant une portabilité transparente des données entre les environnements sur site, cloud et périphériques. Elle transforme les silos de données hérités en pipelines de données dynamiques qui accélèrent les GPU, l'entraînement et l'inférence des modèles d'IA, ainsi que d'autres charges de travail intensives en performances, permettant une utilisation plus efficace, une consommation énergétique réduite et une diminution des émissions de carbone associées. WEKA aide les entreprises les plus innovantes du monde et les organisations de recherche à relever les défis complexes des données pour atteindre des découvertes, des informations et des résultats plus rapidement et de manière plus durable, comptant parmi ses clients 12 des 50 premières entreprises du classement Fortune. Rendez-vous sur www.weka.io pour en savoir plus ou rejoignez WEKA sur LinkedIn , X , et Facebook .

Découvrez pourquoi WEKA a été reconnu comme visionnaire pendant trois années consécutives dans le Magic Quadrant™ de Gartner® pour ses systèmes de fichiers distribués et le stockage d'objets : télécharger le rapport .

WEKA et le logo WEKA sont des marques déposées de WekaIO, Inc. Les autres noms commerciaux utilisés ici peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

