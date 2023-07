WEKA introduceert garanties voor kostenbesparingen in de cloud en prestaties ter plaatse

CAMPBELL, Californië, 20 juli 2023 /PRNewswire/ -- WekaIO ( WEKA ), de aanbieder van dataplatforms voor prestatie-intensieve werkladingen, heeft vandaag twee nieuwe garanties onthuld voor klanten van het WEKA® Data Platform: de WEKA-halveprijsgarantie voor cloudimplementaties en de WEKA 2x-prestatiegarantie voor implementaties ter plaatse.

Organisaties merken steeds vaker dat de klassieke data-infrastructuur niet geschikt is voor de behoeften van toepassingen van de volgende generatie, zoals kunstmatige intelligentie (AI), machinaal leren (ML) en andere prestatie-intensieve werkladingen in de cloud en ter plaatse. Hoewel ze wel erkennen dat er een nieuwe aanpak nodig is, kan de overgang naar een nieuwe data-infrastructuur leiden tot onzekerheid wat betreft kosten en prestaties.

WEKA's nieuwe cloud- en in-situ-garanties stellen klanten in staat om te profiteren van de aanzienlijke kostenbesparingen en de compromisloze snelheid, eenvoud, schaal en duurzaamheid die het WEKA Data Platform biedt met het volste vertrouwen dat ze de beloofde voordelen zullen verkrijgen.

De WEKA-halveprijsgarantie: Hoewel veel organisaties cloud- en hybride cloudimplementatiemodellen gebruiken wegens hun soepelheid-, flexibiliteit- en duurzaamheidsvoordelen, worden veel klanten geconfronteerd met onverwachte kosten en prestatie-impact, vooral voor grootschalige, data- en prestatie-intensieve werkladingen zoals generatieve AI. WEKA garandeert dat het WEKA Data Platform cloudklanten kan helpen tot vijftig procent kostenbesparingen te verwezenlijken ten opzichte van hun huidige equivalente cloudopslagoplossing zonder enige impact op de prestaties.

Organisaties die merken dat hun traditionele data-infrastructuur in situ hun moderne, prestatie-intensieve werkladingen niet kan bijhouden, wenden zich vaak tot all-flash-opslag als oplossing, maar worstelen nog steeds met prestatietekortkomingen. WEKA doorbreekt de barrières van hardware-lock-in met zijn meer betaalbare, flexibele softwaregedefinieerde platformoplossing en garandeert in-situ-klanten een dubbele prestatieverbetering ten opzichte van hun all-flashopslag voor dezelfde kosten. Het voordeel van de WEKA hybride cloud: In aanmerking komende klanten die gebruik maken van een configuratie voor hybride cloudimplementatie kunnen deelnemen aan en profiteren van beide garanties.

"Alle soorten organisaties proberen AI, ML en HPC te gebruiken om concurrentievoordeel te behalen in hun respectievelijke markten. In onze gedistribueerde, digital-first-wereld zet dit velen ertoe aan om hybride cloudimplementaties te omarmen om innovatie te ondersteunen", zegt Jonathan Martin, voorzitter van WEKA. "Toch worden velen gedwarsboomd door een verouderde data-infrastructuur die niet kan voldoen aan de prestatievereisten van werkladingen van de volgende generatie, zoals generatieve AI, of zien hun cloudopslagkosten uit de pan swingen. We zijn er zo zeker van dat het WEKA Data Platform hen kan helpen om deze hindernissen te overwinnen en ongeëvenaarde betaalbare prestaties te leveren - ter plaatse en in de cloud - dat we het garanderen."

Ga naar https://www.weka.io/guarantees voor meer informatie over WEKA's garanties voor cloud- en in-situ-klanten en om de geschiktheidsvereisten en bijbehorende voorwaarden te bekijken.

Over WEKA

WEKA leidt een paradigmaverschuiving in de manier waarop gegevens worden opgeslagen, beheerd en verwerkt. We helpen organisaties hun traditionele, stagnerende datasilo's naadloos en duurzaam transformeren in duurzame streamingdatapijplijnen die de volgende generatie van werkladingen zoals AI, ML en HPC voeden. Het WEKA®-dataplatform is een softwaregedefinieerde oplossing die speciaal is gebouwd voor een hybride cloudwereld in het AI-tijdperk. De geavanceerde cloud-native architectuur is geoptimaliseerd om complexe data-uitdagingen op te lossen en levert 10-100 meer prestatieverbeteringen voor de volgende generatie van werkladingen die ter plekke, in de cloud, at the edge of in hybride- en multicloudomgevingen lopen. WEKA voedt onderzoeks- en ontdekkingsdoorbraken en versnelt bedrijfsresultaten voor toonaangevende wereldwijde ondernemingen, waaronder acht uit de Fortune 50. Het bedrijf is actief in meer dan twintig landen en wordt gesteund door tientallen investeerders van wereldklasse. Voor meer informatie ga naar www.weka.io of maak contact met ons op Twitter , LinkedIn en Facebook .

WEKA en het WEKA-logo zijn geregistreerde handelsmerken van WekaIO, Inc. Andere hierin gebruikte handelsnamen kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.

