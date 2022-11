WEKA lève 135 millions de dollars pour financer son hypercroissance et son expansion mondiale

La société double sa valeur lors d'un tour de financement de série D sursouscrit mené par Generation Investment Management

CAMPBELL, Californie, 15 novembre 2022 /PRNewswire/ -- WekaIO (WEKA), le fournisseur mondial de plateformes de données pour les charges de travail de nouvelle génération, a annoncé aujourd'hui qu'il a levé 135 millions de dollars dans un tour de financement de série D sursouscrit dirigé par Generation Investment Management. Plusieurs investisseurs notables, nouveaux et existants, ont également contribué, notamment 10D, Atreides Management, Celesta Capital, Gemini Israel Ventures, Hewlett Packard Enterprise, Hitachi Ventures, Key1 Capital, Lumir Ventures, Micron Ventures, Mirae Asset Capital, MoreTech Ventures, Norwest Venture Partners, NVIDIA, Qualcomm Ventures et Samsung Catalyst Fund. Malgré la volatilité et l'incertitude récentes sur les marchés financiers mondiaux, qui ont eu un impact considérable sur les évaluations et les investissements des startups, la société a également doublé son évaluation précédente lors de ce tour de table.

Ce nouveau financement permettra à l'entreprise de poursuivre ses investissements dans le développement de WEKA® Data Platform afin d'étendre ses fonctionnalités et ses intégrations cloud, de prendre en charge de nouveaux cas d'utilisation et d'accélérer la fourniture de solutions innovantes à ses clients. Elle permettra également à WEKA d'atteindre la rentabilité, d'alimenter une expansion mondiale significative et de faire évoluer rapidement ses équipes chargées du cloud, de la réussite des clients, des ventes, du marketing, des opérations et des ressources humaines.

« En 2013, WEKA s'est lancé avec une vision audacieuse pour créer une approche fondamentalement nouvelle de la gestion et du stockage des données qui pourrait alimenter les possibilités du futur en éradiquant les compromis du passé », a déclaré Liran Zvibel, cofondateur et PDG de WEKA. « Ce tour de table représente une étape importante dans la réalisation de cette vision, et nous sommes reconnaissants à nos investisseurs, nouveaux et existants, pour leur soutien. Le nouveau capital nous permettra d'investir dans notre produit et de le mettre sur le marché, de maintenir l'hypercroissance et de nous donner la marge de manœuvre dont nous avons besoin pour devenir une entreprise indépendante et rentable. »

L'investissement de Generation dans WEKA s'inscrit dans le cadre de son fonds Sustainable Solutions Fund IV, qui mène des recherches approfondies sur les entreprises innovantes dans le domaine des « données vertes » qui aident à faire face à l'augmentation rapide de la consommation d'énergie liée à la croissance exponentielle des données et des environnements modernes de gestion des données. Aujourd'hui, les centres de données du monde entier sont responsables d'environ 2 % de la consommation totale d'énergie, soit l'équivalent de la consommation d'énergie de tout le continent australien. D'ici 2030, sans intervention, ils pourraient représenter 8 % ou plus, car les charges de travail de nouvelle génération comme l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique (ML) et le calcul à haute performance (HPC) augmentent les demandes en énergie et en ressources.

« Les applications d'IA et d'apprentissage automatique alimentent des avancées durables comme les voitures autonomes et la fabrication intelligente. Cependant, ces charges de travail exigent des volumes massifs de données et de puissance de calcul. Aujourd'hui, une grande partie de cette puissance est gaspillée et reste inactive en raison de goulets d'étranglement dans le pipeline de données », a déclaré Dave Easton, un partenaire de capital de croissance chez Generation Investment Management. « Nous pensons que WEKA est un leader dans le mouvement croissant des données vertes, aidant certaines des meilleures entreprises du monde à améliorer radicalement leurs performances tout en offrant la possibilité d'éviter des millions de tonnes de carbone. La plateforme WEKA Data Platform permet des gains de performance de 10 à 100 fois pour les charges de travail AI/ML afin que les clients puissent tirer le meilleur parti de leurs données, qu'ils opèrent sur site, dans le cloud ou dans des configurations hybrides et multiclouds.

La levée de fonds de la série D de WEKA arrive juste après une période de croissance, de gains et d'expansion sans précédent pour l'entreprise. Le mois dernier, WEKA a été reconnu comme un visionnaire pour une deuxième année dans le Gartner Magic Quadrant 2022 pour les systèmes de fichiers distribués et le stockage d'objets. En septembre, elle a clôturé un troisième trimestre record qui a dépassé l'ensemble de son année fiscale 2021, réalisant :

255 % de rétention de dollars nets (NDR) tout en maintenant un taux de désabonnement nul

réalisation de 250 % par rapport à son plan financier du troisième trimestre

635 % de croissance de la valeur totale du contrat (VCT)

232 % de croissance du taux d'exploitation annualisé (TRA)

43 % des transactions de ses clients au troisième trimestre ont été déployées sur le cloud.

Expansion significative dans la région Asie-Pacifique et au-delà

« Le volume et la diversité des investisseurs qui ont participé au tour de table de la série D de WEKA sont impressionnants pour une raison précise. La nécessité de libérer le potentiel des charges de travail de nouvelle génération n'a jamais été aussi grande », a déclaré Jonathan Martin, président de WEKA. « WEKA gagne la confiance des grandes entreprises mondiales et des organismes de recherche parce que notre plateforme peut résoudre leurs défis en matière de données sans compromis et être un accélérateur d'impact pour leur créativité et leur vision. »

À propos de Generation Investment Management

Generation Investment Management LLP se consacre à l'investissement à long terme, à la recherche intégrée sur la durabilité et à l'alignement des clients. Il s'agit d'un partenariat indépendant, privé, géré par son propriétaire, créé en 2004 et dont le siège social est à Londres, avec une présence américaine à San Francisco, avec plus de 27 milliards de dollars d'actifs sous gestion (au 30 septembre 2022). Generation Investment Management LLP est autorisée et réglementée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority. Aux États-Unis, Generation opère via Generation Investment Management US LLP, un conseiller en investissement enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web www.generationim.com.

À propos de WEKA

WEKA est le seul fournisseur de gestion de données qui propose une solution logicielle prenant en charge les charges de travail de nouvelle génération avec une vitesse, une échelle, une simplicité, une durabilité et une portabilité des données sans compromis. La plateforme de données WEKA® a été spécialement conçue pour l'ère du cloud computing et de l'IA. Son architecture cloud-native avancée est optimisée pour résoudre les problèmes complexes liés aux données et permet d'améliorer les performances de 10 à 100 fois, qu'elle soit exécutée sur site, dans le cloud, à la périphérie ou dans des environnements hybrides et multiclouds. WEKA alimente les percées dans le domaine de la recherche et de la découverte et accélère les résultats commerciaux pour les principales entreprises mondiales, dont huit des 50 premières entreprises du classement Fortune. La société opère dans plus de 20 pays et est soutenue par des dizaines d'investisseurs de classe mondiale. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://weka.io.

