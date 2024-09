Une nouvelle étude révèle que l'IA générative a éclipsé les autres applications d'IA dans l'entreprise et engendre un nouveau groupe de leaders de l'IA et de fournisseurs de cloud.

MONTRÉAL et CAMPBELL, Californie, 11 septembre 2024 /PRNewswire/ -- De ALL IN 2024: WEKA, la plateforme de données natives de l'IA, et S&P Global Market Intelligence ont dévoilé les conclusions de leur deuxième rapport annuel sur les tendances mondiales en matière d'IA. L'étude mondiale, effectuée par S&P Global Market Intelligence et commanditée par WEKA, a interrogé plus de 1500 praticiens et décideurs de l'IA pour comprendre les tendances sous-jacentes qui influencent l'adoption et la mise en œuvre de l'IA. Elle fournit également un aperçu des pratiques clés des organisations qui émergent aujourd'hui en tant que leaders dans la révolution de l'IA.

« L'une des conclusions les plus frappantes de notre étude sur les tendances en matière d'IA en 2024 est la vitesse étonnante du changement qui s'est produit depuis le début de ChatGPT 3 et la première vague de modèles d'IA générative qui a atteint le marché au début de 2023. En moins de deux ans, l'adoption de l'IA générative a éclipsé toutes les autres applications d'IA dans les entreprises, ce qui a provoqué l'émergence de nouveaux leaders de l'IA et influencé un marché émergent de fournisseurs de clouds spécialisés dans l'IA et le GPU », a déclaré John Abbott, analyste de recherche principal chez 451 Research, qui fait partie de S&P Global Market Intelligence. « Nous assistons maintenant à l'apparition d'une corrélation directe entre ceux qui ont un degré plus élevé de maturité en matière d'IA et l'augmentation des recettes, des efficiences opérationnelles ainsi que des délais de commercialisation plus rapides pour les produits innovants. »1

En outre, le nouveau rapport souligne que, bien que l'IA soit désormais plus largement mise en œuvre dans les organisations mondiales, des obstacles subsistent dans la réussite de son déploiement à grande échelle. Les architectures de données ont été un thème récurrent dans le rapport de cette année, définissant la première vague de leaders émergents en matière d'IA, alors que de nombreuses entreprises ont encore du mal à s'adapter. La disponibilité des GPU est un autre défi fréquemment cité, et les disparités régionales persistent, ce qui suggère que la demande mondiale en matière d'IA dépasse l'accès aux accélérateurs d'IA et aux GPU nécessaires pour alimenter les projets d'IA. De nombreuses organisations ont adopté avec succès les offres d'infrastructure d'IA en tant que service proposées par les fournisseurs de cloud à l'hyper-échelle ainsi qu'un marché émergent de nouveaux clouds d'IA et de GPU pour combler cet écart entre l'offre et la demande et alimenter leurs initiatives d'IA générative.

Les principales conclusions du rapport sur les tendances 2024 en matière d'IA sont les suivantes :

Les applications d'IA sont de plus en plus omniprésentes dans les entreprises

33 % des répondants à l'enquête appliquent l'IA à l'échelle de l'entreprise, avec des projets d'IA couramment mis en œuvre et générant une valeur commerciale significative, par rapport à 28 % l'année dernière.

L'Amérique du Nord est en tête de l'adoption de l'IA par les entreprises, avec 48 % des répondants nord-américains indiquant que l'IA est largement mise en œuvre, par rapport à l'APAC (26 %) et à l'EMEA (25 %).

L'amélioration des produits et l'efficacité opérationnelle sont les principaux moteurs d'investissement et les organisations font appel à l'IA pour améliorer la qualité des produits ou des services (42 %), cibler une croissance accrue des recettes(39 %), améliorer la productivité de la main-d'œuvre (40 %) et l'efficacité de l'informatique (41 %), et accélérer leur rythme global d'innovation (39 %).

L'IA générative a rapidement éclipsé les autres applications de l'IA

Un pourcentage étonnant de 88 % des organisations étudient activement l'IA générative, dépassant de loin les autres applications de l'IA telles que les modèles de prédiction (61 %), la classification (51 %), les systèmes experts (39 %) et la robotique (30 %).

L'adoption de l'IA générative explose : 24 % des organisations déclarent que l'IA générative est déjà une capacité intégrée déployée dans l'ensemble de leur organisation. 37 % ont une IA générative en production mais pas encore appliquée à l'ensemble de l'entreprise. Seulement 11 % des organisations n'investissent pas du tout dans l'IA générative.

De nombreux projets d'IA ne peuvent pas être appliqués à l'échelle de l'entreprise - les architectures de données patrimoniales en sont la cause

En moyenne, les organisations ont 10 projets d'IA en phase pilote et 16 en déploiement limité, mais seulement six sont déployés à l'échelle de l'entreprise.

La qualité des données est le principal défi à relever lors de la mise en production de projets d'IA.

Les obstacles technologiques les plus fréquemment cités pour les déploiements d'IA et d'apprentissage machine sont le stockage et la gestion des données (35 %) - nettement plus que l'informatique (26 %), la sécurité (23 %) et la mise en réseau (15 %). Cela prouve que la faiblesse des bases de données entrave les projets d'IA de nombreuses organisations.

La disponibilité des GPU continue d'être limitée, ce qui influence la prise de décision en matière d'infrastructure

Quatre organisations sur dix suggèrent que l'accès aux accélérateurs d'IA est une considération majeure dans leur prise de décision en matière d'infrastructure, et 30 % citent la disponibilité des GPU parmi leurs trois défis les plus sérieux pour faire passer les modèles d'IA en production.

Principaux canaux d'accès aux GPU pour les entreprises : Les répondants utilisent des nuages publics à l'hyper-échelle (46 %) et, de plus en plus, des fournisseurs de services de nuage GPU (32 %) pour la formation aux modèles.

Les inquiétudes concernant l'impact environnemental de l'IA persistent mais ne ralentissent pas son adoption

Près de deux tiers (64 %) des organisations se disent préoccupées par l'impact des projets d'IA/apprentissage machine (ML) sur leur consommation d'énergie et leur empreinte carbone ; 25 % indiquent qu'elles sont très préoccupées.

42 % des organisations ont indiqué qu'elles avaient investi dans du matériel/systèmes informatiques économes en énergie pour faire face aux impacts environnementaux potentiels de leurs initiatives en matière d'IA au cours des 12 derniers mois. Parmi eux, 56 % estiment que cela a eu un impact « élevé » ou « très élevé ».

« Comme l'internet, le smartphone et l'informatique en nuage avant eux, l'IA représente un changement de paradigme qui laissera une marque indélébile sur les entreprises et la société et définit déjà une nouvelle génération de leaders industriels et de disrupteurs », a déclaré Liran Zvibel, cofondateur et PDG de WEKA. « Contrairement aux transitions technologiques passées, l'adoption et la maturation de l'IA se développent à une vitesse sans précédent. Les conclusions du rapport sur les tendances 2024 en matière d'IA de S&P Global soulignent que la première vague de leaders de l'IA est déjà en train d'accroître son avantage concurrentiel en accélérant l'innovation organisationnelle et de produit avec un temps de mise sur le marché plus court, ce qui a un impact positif sur leurs résultats. Ceux qui sont moins avancés en matière d'IA risquent de prendre du retard. Pour survivre et prospérer à l'ère de l'IA, les organisations doivent trouver des partenaires technologiques de confiance pour les aider à combler les écarts et s'assurer qu'elles peuvent s'adapter de manière agile à tout ce que l'avenir leur réserve. »

Pour lire l'intégralité de l'étude sur les tendances 2024 en matière d'IA (2024 Global Trends in AI) de S&P Global Market Intelligence, allez sur www.weka.io/trends-in-AI.

Méthodologie de recherche

Les conclusions de l'étude sur les tendances 2024 en matière d'IA de S&P Global Market Intelligence s'appuient sur une enquête menée au deuxième trimestre 2024 auprès de 1 519 décideurs/influenceurs en matière d'IA/d'apprentissage machine dans des entreprises, des organismes de recherche et des fournisseurs d'IA qui élaborent des technologies, des produits et des solutions d'IA. L'étude a donné la priorité aux répondants ayant des projets d'IA/d'apprentissage machine dans des environnements pilotes et de production dans les secteurs d'activité suivants : aérospatiale et défense, automobile, énergie/pétrole et gaz, finance, administration, santé, enseignement supérieur, informatique et services, sciences de la vie, industrie manufacturière, médias/divertissement, télécommunications, transport et logistique, et services publics. Le rapport s'appuie également sur les connaissances contextuelles d'autres études menées par S&P Global.

1 451 Research, qui fait partie de S&P Global Market Intelligence, rapport de découverte « Global Trends in AI », août 2024.

