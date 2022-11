WEKA haalt 135 miljoen dollar op voor hypergroei en wereldwijde expansie

Onderneming verdubbelt waardering in een overtekende serie D-financieringsronde geleid door Generation Investment Management

CAMPBELL, Calif., 15 november 2022 /PRNewswire/ -- WekaIO (WEKA), de wereldwijde leverancier van dataplatforms voor next-generation workloads, maakte vandaag bekend dat het 135 miljoen dollar heeft opgehaald in een overtekende serie D-financieringsronde geleid door Generation Investment Management. Verscheidene belangrijke nieuwe en bestaande investeerders hebben er in bijgedragen. Enkele namen: 10D, Atreides Management, Celesta Capital, Gemini Israel Ventures, Hewlett Packard Enterprise, Hitachi Ventures, Key1 Capital, Lumir Ventures, Micron Ventures, Mirae Asset Capital, MoreTech Ventures, Norwest Venture Partners, NVIDIA, Qualcomm Ventures en Samsung Catalyst Fund. De recente volatiliteit en onzekerheid op de wereldwijde financiële markten hebben een sterke impact op de waarderingen van start-ups en investeringen. Desondanks slaagde de onderneming er in deze ronde in haar waardering te verdubbelen.

Met deze nieuwe fondsen kan het bedrijf blijven investeren in de ontwikkeling van het WEKA® Data Platform om zijn functies en cloudintegraties uit te breiden, nieuwe use cases te ondersteunen en zijn klanten sneller innovatieve oplossingen aan te reiken. Het zal WEKA ook in staat stellen om winstgevend te worden, aanzienlijke wereldwijde expansie te stimuleren en haar cloud, customer success, sales, marketing, operations en human resources teams snel op te schalen.

"In 2013 pakte WEKA uit met een gedurfde visie om een fundamenteel nieuwe benadering te creëren voor beheer en opslag van gegevens die de mogelijkheden van de toekomst kunnen aandrijven en de compromissen van het verleden uitbannen," aldus Liran Zvibel, medeoprichter en CEO van WEKA. "Deze financieringsronde betekent een enorme mijlpaal in de verwezenlijking van die visie. We zijn onze nieuwe en bestaande investeerders dankbaar voor hun steun. Het nieuwe kapitaal zal ons in staat stellen te investeren in ons product en de markt op te gaan, de hypergroei te handhaven en zal de nodige springplank vormen om uit te groeien tot een winstgevende, onafhankelijke onderneming."

De investering van Generation in WEKA maakt deel uit van haar Sustainable Solutions Fund IV. Dat doet diepgaand onderzoek naar innovatieve 'groene data'-bedrijven die helpen bij de aanpak van de snelle toename van het energieverbruik die gepaard gaat met de exponentiële groei van data en moderne data management omgevingen. Vandaag de dag zijn de wereldwijde datacenters verantwoordelijk voor ongeveer twee procent van het totale energieverbruik, wat gelijkstaat aan het energieverbruik van het hele continent Australië. Als er niet wordt ingegrepen, kan dat in 2030 oplopen tot acht procent of meer, naarmate de next-generation workloads zoals kunstmatige intelligentie (AI), machinaal leren (ML) en supercomputers (HPC) de vraag naar energie en middelen doen toenemen.

"AI- en machinaal leren-toepassingen vormen de brandstof voor duurzame vooruitgang, zoals autonome auto's en intelligente productie. Deze werklasten vereisen echter enorme hoeveelheden gegevens en rekenkracht. Vandaag gaat veel van dat vermogen verloren door knelpunten in de datapijplijn", aldus Dave Easton, een Growth Equity Partner bij Generation Investment Management. "Wij geloven dat WEKA een leider is in de groeiende groene data-beweging, die enkele van 's werelds beste ondernemingen helpt hun prestaties drastisch te verbeteren en tegelijkertijd het potentieel biedt om miljoenen tonnen koolstof te vermijden. Het WEKA Data Platform maakt 10-100x prestatiewinst mogelijk voor AI/ML workloads, zodat klanten het meeste uit hun data kunnen halen, of ze nu on-premises, in de cloud, of in hybride en multicloud configuraties werken."

WEKA's serie D-kapitaalverhoging komt vlak na een tijd van ongekende groei, winst en uitbreiding voor de onderneming. Vorige maand werd WEKA voor het tweede jaar op rij erkend als Visionary in het 2022 Gartner Magic Quadrant voor Distributed Files Systems en Object Storage. In september werd het derde kwartaal afgesloten met recordcijfers die beter waren dan in het hele fiscale jaar 2021:

255 procent net dollar retention (NDR) met behoud van een zero-churn business

250 procent verwezenlijking ten opzichte van het financiële plan voor Q3

635 procent groei van de totale contractwaarde (TCV)

232 procent groei op jaarbasis (ARR)

43 procent van de klanttransacties in Q3 werden in de cloud uitgevoerd

Aanzienlijke expansie in de regio Azië-Pacific en daarbuiten

"Het volume en de diversiteit van de investeerders die zich bij de serie D-ronde van WEKA aansluiten zijn niet voor niets indrukwekkend. De noodzaak om het volle potentieel van next-generation workloads te benutten is nog nooit zo groot geweest," aldus Jonathan Martin, president bij WEKA. "WEKA wint het vertrouwen van wereldwijde toonaangevende ondernemingen en onderzoeksorganisaties omdat ons platform hun data-uitdagingen compromisloos kan oplossen en de impact van hun creativiteit en visie een boost kan geven."

Over Generation Investment Management

Generation Investment Management LLP legt zich toe op langetermijninvesteringen, geïntegreerd duurzaamheidsonderzoek en afstemming op de klant. Het is een onafhankelijk, privé, door de eigenaar beheerd partnerschap dat in 2004 is opgericht met zijn hoofdkantoor in Londen, met een Amerikaanse aanwezigheid in San Francisco, met meer dan 27 miljard dollar aan activa onder beheer (per 30 september 2022). Generation Investment Management LLP is in het Verenigd Koninkrijk toegelaten en gereglementeerd door de Financial Conduct Authority. In de VS opereert Generation via Generation Investment Management US LLP, een Registered Investment Adviser bij de Securities and Exchange Commission. Kijk voor meer informatie op www.generationim.com.

Over WEKA

WEKA is de enige data management provider die een op software gebaseerde oplossing levert die de volgende generatie workloads ondersteunt met compromisloze snelheid, schaal, eenvoud, duurzaamheid en naadloze dataportabiliteit. Het WEKA® Data Platform is speciaal gebouwd voor het cloud- en AI-tijdperk. De geavanceerde cloud-native architectuur is geoptimaliseerd om complexe data-uitdagingen op te lossen en levert 10-100x prestatieverbeteringen, of het nu gaat om on-premises, in de cloud, at the edge of in hybride en multicloud omgevingen. WEKA voedt onderzoeks- en ontdekkingsdoorbraken en versnelt bedrijfsresultaten voor toonaangevende wereldwijde ondernemingen, waaronder acht uit de Fortune 50. Het bedrijf is actief in meer dan 20 landen en wordt gesteund door tientallen investeerders van wereldklasse. Voor meer informatie kunt u terecht op https://weka.io.

