WEKA beschafft 135 Millionen USD für Hyperwachstum und globale Expansion

Das Unternehmen verdoppelt seine Bewertung in einer überzeichneten Serie-D-Finanzierungsrunde unter der Leitung von Generation Investment Management

CAMPBELL, Kalifornien, 15. November 2022 /PRNewswire/ -- WekaIO (WEKA), der globale Anbieter von Datenplattformen für Arbeitslasten der nächsten Generation, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in einer überzeichneten Serie-D-Finanzierungsrunde unter der Leitung von Generation Investment Management 135 Millionen USD eingeworben hat. Mehrere namhafte neue und bestehende Investoren haben sich ebenfalls beteiligt, darunter 10D, Atreides Management, Celesta Capital, Gemini Israel Ventures, Hewlett Packard Enterprise, Hitachi Ventures, Key1 Capital, Lumir Ventures, Micron Ventures, Mirae Asset Capital, MoreTech Ventures, Norwest Venture Partners, NVIDIA, Qualcomm Ventures und Samsung Catalyst Fund. Trotz der jüngsten Volatilität und Ungewissheit an den globalen Finanzmärkten, die sich auf die Bewertungen von Start-ups und Investitionen ausgewirkt haben, hat das Unternehmen seine bisherige Bewertung in dieser Runde verdoppelt.

Die neue Finanzierung wird es dem Unternehmen ermöglichen, weiter in die Entwicklung der WEKA® Data Platform zu investieren, um ihre Funktionen und Cloud-Integrationen zu erweitern, neue Anwendungsfälle zu unterstützen und die Bereitstellung innovativer Lösungen für seine Kunden zu beschleunigen. Sie wird es WEKA außerdem ermöglichen, die für eine signifikante globale Expansion benötigte Rentabilität zu erreichen und seine Teams in den Bereichen Cloud, Kundenerfolg, Vertrieb, Marketing, Betrieb und Personalwesen schnell zu vergrößern.

„Im Jahr 2013 machte sich WEKA mit einer kühnen Vision auf den Weg, um einen grundlegend neuen Ansatz für die Verwaltung und Speicherung von Daten zu schaffen, der die Möglichkeiten der Zukunft vorantreibt, indem er die Kompromisse der Vergangenheit ausmerzt", so Liran Zvibel, Mitbegründer und CEO von WEKA. „Diese Finanzierungsrunde ist ein enormer Meilenstein bei der Verwirklichung dieser Vision, und wir sind unseren neuen und bestehenden Investoren für ihre Unterstützung dankbar. Das neue Kapital wird es uns ermöglichen, in unser Produkt zu investieren und es auf den Markt zu bringen, das Hyperwachstum aufrechtzuerhalten und uns den nötigen Spielraum zu geben, um ein profitables, unabhängiges Unternehmen zu werden."

Die Investition von Generation in WEKA ist Teil des Sustainable Solutions Fund IV, der intensive Recherche zu innovativen „Grüne Daten"-Unternehmen betreibt, die dazu beitragen, den rasanten Anstieg des Energieverbrauchs im Kontext des exponentiellen Wachstums von Daten und modernen Datenmanagement-Umgebungen zu bewältigen. Heute sind die Rechenzentren der Welt für etwa zwei Prozent des gesamten Energieverbrauchs verantwortlich – das entspricht dem Energieverbrauch des gesamten australischen Kontinents. Bis zum Jahr 2030 könnten sie ohne Intervention acht Prozent oder mehr ausmachen, da Arbeitslasten der nächsten Generation wie künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML) und Hochleistungsrechnen (HPC) den Energie- und Ressourcenbedarf erhöhen.

„KI- und maschinelle Lernanwendungen treiben nachhaltige Fortschritte wie autonome Autos und intelligente Fertigung voran. Diese Arbeitslasten erfordern jedoch enorme Datenmengen und Rechenleistung. Heute wird ein großer Teil dieser Leistung verschwendet, da sie aufgrund von Engpässen in der Datenpipeline ungenutzt bleibt", sagte Dave Easton, Growth Equity Partner bei Generation Investment Management. „Wir glauben, dass WEKA eine führende Rolle in der wachsenden Bewegung für grüne Daten einnimmt und einigen der weltbesten Unternehmen hilft, ihre Leistung drastisch zu verbessern und gleichzeitig das Potenzial bietet, Millionen von Tonnen Kohlenstoff zu vermeiden. Die WEKA Data Platform ermöglicht 10- bis 100-fache Leistungssteigerungen für KI/ML-Workloads, sodass Kunden das Beste aus ihren Daten herausholen können, egal, ob sie on-premise, in der Cloud oder in hybriden und Multi-Cloud-Konfigurationen ausgeführt werden."

Die Kapitalerhöhung der Serie D von WEKA folgt auf eine beispiellose Zeit des Wachstums, der Gewinne und der Expansion für das Unternehmen. Letzten Monat wurde WEKA zum zweiten Mal als Visionär im Gartner Magic Quadrant 2022 für verteilte Dateisysteme und Objektspeicher ausgezeichnet. Im September schloss das Unternehmen ein rekordverdächtiges 3. Quartal ab, das sein gesamtes Geschäftsjahr 2021 übertraf:

255 Prozent Netto-Dollar-Retention (NDR) bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines Geschäfts ohne Kundenabwanderung

Erzielung von 250 Prozent gegenüber dem Finanzplan für Q3

635 Prozent Wachstum des Gesamtvertragswerts (TCV)

232 Prozent Wachstum der jährlichen Run Rate (ARR)

43 Prozent der Kundentransaktionen im 3. Quartal wurden in der Cloud abgewickelt

Signifikante Expansion in den asiatisch-pazifischen Raum und darüber hinaus

„Das Volumen und die Vielfalt der Investoren, die sich an der WEKA Serie D Runde beteiligen, sind aus gutem Grund beeindruckend. Die Notwendigkeit, das Potenzial von Arbeitslasten der nächsten Generation freizusetzen, war noch nie so groß", sagte Jonathan Martin, President von WEKA. „WEKA gewinnt das Vertrauen führender globaler Unternehmen und Forschungseinrichtungen, weil unsere Plattform ihre Datenherausforderungen ohne Kompromisse lösen und als Wirkungsbeschleuniger für ihre Kreativität und Visionen fungieren kann."

Informationen zu Generation Investment Management

Generation Investment Management LLP widmet sich langfristigen Investitionen, integrierter Nachhaltigkeitsforschung und der Ausrichtung am Kunden. Es handelt sich um eine unabhängige, private, inhabergeführte Partnerschaft, die 2004 gegründet wurde und ihren Hauptsitz in London sowie eine US-Präsenz in San Francisco hat. Das verwaltete Vermögen beläuft sich auf mehr als 27 Milliarden Dollar (Stand: 30. September 2022). Generation Investment Management LLP ist im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority zugelassen und wird von ihr reguliert. In den USA ist Generation über die Generation Investment Management US LLP tätig, einem bei der Securities and Exchange Commission registrierten Anlageberater. Weitere Informationen finden Sie auf www.generationim.com.

Informationen zu WEKA

WEKA ist der einzige Anbieter von Datenmanagement, der eine softwarebasierte Lösung anbietet, die Arbeitslasten der nächsten Generation mit kompromissloser Geschwindigkeit, Skalierbarkeit, Einfachheit, Nachhaltigkeit und reibungsloser Datenportabilität unterstützt. Die WEKA® Data Platform ist speziell für das Zeitalter der Cloud und der KI entwickelt worden. Seine fortschrittliche Cloud-native Architektur ist für die Lösung komplexer Datenherausforderungen optimiert und bietet 10- bis 100-fache Leistungsverbesserungen, unabhängig davon, ob sie on-premise, in der Cloud, am Rand des Netzwerks (EDGE) oder in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen ausgeführt wird. WEKA verhilft führenden globalen Unternehmen – darunter acht der Fortune 50 – zu Durchbrüchen in der Forschung und Entdeckung und beschleunigt die Geschäftsergebnisse. Das Unternehmen ist in über 20 Ländern tätig und wird von Dutzenden von erstklassigen Investoren unterstützt. Weitere Informationen finden Sie auf https://weka.io.

