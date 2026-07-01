Wultra lève 6,8 millions d'euros dans le cadre d'un tour de table de série A pour accélérer l'expansion mondiale de ses solutions d'identité numérique post-quantiques

PRAGUE, 1er juillet 2026 /PRNewswire/ -- Wultra, un fournisseur d'Europe centrale proposant des solutions d'authentification et d'identité numérique post-quantiques destinées aux banques et aux entreprises de technologie financière, a annoncé la clôture d'un tour de financement de série A d'un montant de 6,8 millions d'euros. La société aide les établissements financiers à remplacer leurs méthodes d'authentification traditionnelles par des technologies post-quantiques résistantes à l'hameçonnage qui améliorent la sécurité et l'expérience d'utilisation. Ce tour de table a été mené par l'investisseur principal Seventure Partners, suivi par Marc Norlain et Guillaume Despagne, fondateurs d'ARIADNEXT, ainsi que par les investisseurs existants J&T Ventures et Elevator Ventures.

Ce tour de financement témoigne de la confiance des investisseurs dans la vision de Wultra et dans sa gamme de produits. Les fonds levés serviront à consolider la plateforme d'identité numérique de Wultra, à accélérer le développement des fonctionnalités du portefeuille d'identité numérique afin de soutenir le déploiement de l'écosystème du portefeuille européen d'identité numérique, ainsi qu'à promouvoir la croissance de la société. Après avoir établi son pôle régional à Singapour, Wultra prévoit d'étendre ses activités au Moyen-Orient et aux États-Unis. À l'appui des objectifs à long terme de la société, ce financement lui permettra aussi d'augmenter ses effectifs et de se concentrer davantage sur les grands clients stratégiques.

Cet investissement intervient alors que les organisations du monde entier modernisent leurs systèmes d'identité numérique afin de lutter contre la fraude à l'identité facilitée par l'IA, notamment les hypertrucages. Dans le sillage de la publication de normes en matière de cryptographie post-quantique par l'Institut des normes et des technologies des États-Unis (NIST) ainsi que des efforts menés actuellement à l'échelle du secteur pour respecter les nouveaux délais de migration définis par les gouvernements et les organismes professionnels, les entreprises accélèrent en outre leur transition vers la sécurité post-quantique. Alors que les gouvernements, les autorités de réglementation et les institutions financières s'attachent de plus en plus à planifier la résilience cryptographique à long terme, la demande en solutions d'authentification et d'identité numérique compatibles avec les critères de l'ère post-quantique ne cesse de croître.

Un financement qui intervient après une année marquée par une forte expansion stratégique

Cette levée de fonds fait suite à une année très fructueuse pour Wultra. En août 2025, la société a été désignée comme le seul fournisseur de référence de solutions d'authentification post-quantique dans le rapport Gartner® Hype Cycle™ 2025 sur l'identité numérique, ce qui souligne la reconnaissance précoce dont elle bénéficie dans ce secteur émergent. En 2025, Wultra a également étendu sa présence mondiale en ouvrant un bureau à Singapour afin de répondre à une demande accrue de solutions d'identité numérique dans l'ensemble des pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE).

« L'année dernière a marqué une période très dynamique. Nous avons élargi notre gamme de produits au-delà de l'authentification afin de couvrir l'ensemble du parcours de création de l'identité numérique, depuis l'inscription et la vérification d'identité jusqu'aux signatures électroniques, en passant par l'authentification des utilisateurs et l'autorisation des transactions. Nous avons renforcé notre équipe de près de 50 %, nous nous sommes implantés à Singapour et nous accompagnons désormais plus de 70 clients dans 25 pays », a déclaré Petr Dvorak, fondateur et directeur général de Wultra.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.wultra.com