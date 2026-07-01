Wultra haalt € 6,8 miljoen op in een Series A-financieringsronde om de wereldwijde uitbreiding van post-kwantumoplossingen voor digitale identiteit te versnellen

PRAAG, 1 juli 2026 /PRNewswire/ -- Wultra, een Centraal-Europese leverancier van post-kwantumoplossingen voor authenticatie en digitale identiteit voor banken en fintechbedrijven, heeft de afronding aangekondigd van een Series A-financieringsronde ter waarde van € 6,8 miljoen. Het bedrijf helpt financiële instellingen verouderde authenticatiemethoden te vervangen door phishingbestendige post-kwantumtechnologieën die zowel de beveiliging als de gebruikerservaring verbeteren. De financieringsronde werd geleid door hoofdinvesteerder Seventure Partners, gevolgd door de oprichters van ARIADNEXT Marc Norlain en Guillaume Despagne en bestaande investeerders J&T Ventures and Elevator Ventures.

De investeringsronde onderstreept het vertrouwen van investeerders in de visie en het portfolio van Wultra. De opbrengst zal worden gebruikt om het platform voor digitale identiteit van Wultra verder op te schalen, de ontwikkeling van functionaliteiten voor digitale-identiteitswallets te versnellen ter ondersteuning van de uitrol van het ecosysteem van de Europese digitale-identiteitswallet, en de verdere groei van het bedrijf te versnellen. Na de oprichting van zijn regionale hub in Singapore is Wultra van plan zijn activiteiten uit te breiden naar het Midden-Oosten en de Verenigde Staten. De financiering zal ook worden ingezet om het team uit te breiden, sterker te richten op grote strategische klanten en de langetermijndoelstellingen van het bedrijf te ondersteunen.

De investering komt op een moment waarop organisaties wereldwijd hun systemen voor digitale identiteit moderniseren om AI-gestuurde identiteitsfraude, waaronder deepfakes, aan te pakken. Tegelijkertijd versnellen ze hun overstap naar post-kwantumbeveiliging na de publicatie van de normen voor post-kwantumcryptografie door het National Institute of Standards and Technology (NIST) en de voortdurende inspanningen binnen de sector om te voldoen aan de nieuwe migratietermijnen die door overheden en brancheorganisaties zijn vastgesteld. Nu overheden, toezichthouders en financiële instellingen zich steeds meer voorbereiden op cryptografische weerbaarheid op de lange termijn, blijft de vraag naar oplossingen voor authenticatie en digitale identiteit die klaar zijn voor het post-kwantumtijdperk toenemen.

Financieringsronde volgt op een jaar van sterke strategische groei

De financieringsronde volgt op een succesvol jaar voor het bedrijf. In augustus 2025 werd Wultra door Gartner® uitgeroepen tot de enige Sample Vendor voor post-kwantumauthenticatie in de Gartner® Hype Cycle™ for Digital Identity, 2025. Daarmee werd de vroege erkenning van het bedrijf in deze opkomende categorie onderstreept. In 2025 breidde Wultra zijn wereldwijde aanwezigheid verder uit met de opening van een vestiging in Singapore om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar oplossingen voor digitale identiteit in de ASEAN-regio.

"Het voorbije jaar was bijzonder dynamisch. We hebben ons productportfolio uitgebreid van authenticatie naar het volledige traject van digitale identiteit, van onboarding en identiteitsverificatie tot gebruikersauthenticatie, autorisatie van transacties en elektronische handtekeningen. We hebben ons team met bijna 50% uitgebreid, een vestiging geopend in Singapore en ondersteunen inmiddels meer dan 70 klanten in 25 landen", aldus Petr Dvorak, oprichter en CEO van Wultra.

Meer informatie vindt u op www.wultra.com