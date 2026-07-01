Wultra pozyskuje 6,8 mln euro w rundzie A, aby przyspieszyć globalną ekspansję swoich postkwantowych rozwiązań w zakresie cyfrowej tożsamości

PRAGA, 1 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- Wultra, firma z Europy Środkowej specjalizująca się w rozwiązaniach uwierzytelniania postkwantowego i cyfrowej tożsamości dla sektora bankowego i fintech, ogłosiła zakończenie rundy finansowania A o wartości 6,8 mln euro. Spółka wspiera instytucje finansowe w odchodzeniu od tradycyjnych metod uwierzytelniania na rzecz nowoczesnych technologii odpornych na phishing i zagrożenia postkwantowe, które podnoszą poziom bezpieczeństwa i jednocześnie usprawniają doświadczenie użytkownika. Rundę finansowania wsparli: główny inwestor Seventure Partners, a także założyciele ARIADNEXT, Marc Norlain i Guillaume Despagne oraz dotychczasowi inwestorzy J&T Ventures i Elevator Ventures.

Runda finansowania podkreśla zaufanie inwestorów do wizji Wultry oraz jej oferty produktowej. Uzyskane środki zostaną wykorzystane do skalowania platformy cyfrowej tożsamości, przyspieszenia rozwoju funkcji portfela tożsamości cyfrowej wspierających wdrażanie europejskiego ekosystemu European Digital Identity Wallet, a także dalszego rozwoju firmy. Po utworzeniu regionalnego centrum w Singapurze Wultra planuje rozszerzyć działalność na Bliski Wschód oraz Stany Zjednoczone. Środki z rundy umożliwią również powiększenie zespołu, wzmocnienie relacji z kluczowymi klientami strategicznymi oraz realizację długoterminowych planów rozwojowych spółki.

Inwestycja wpisuje się w globalny trend unowocześniania systemów tożsamości cyfrowej, w ramach którego organizacje na całym świecie odpowiadają na rosnące zagrożenia związane z oszustwami wykorzystującymi sztuczną inteligencję, w tym technologię deepfake. Równocześnie przyspieszają one wdrażanie rozwiązań postkwantowych, w związku z publikacją przez National Institute of Standards and Technology (NIST) standardów kryptografii postkwantowej oraz prowadzonymi w branży inicjatywami mającymi na celu realizację harmonogramów migracji określonych przez rządy i instytucje regulacyjne. Wraz z rosnącym zaangażowaniem administracji publicznej, regulatorów i sektora finansowego w budowanie długoterminowej odporności kryptograficznej, systematycznie zwiększa się zapotrzebowanie na rozwiązania uwierzytelniania i cyfrowej tożsamości przygotowane na erę postkwantową.

Finansowanie następuje po okresie intensywnej ekspansji strategicznej spółki.

Runda finansowania przypada na okres intensywnego rozwoju spółki. W sierpniu 2025 r. Wultra została jedynym dostawcą (Sample Vendor) w kategorii Post-Quantum Authentication w raporcie Gartner® Hype Cycle™ for Digital Identity, 2025, co podkreśla jej wczesne uznanie w tej rozwijającej się dziedzinie. W tym samym roku firma zwiększyła swoją obecność na rynkach międzynarodowych, otwierając biuro w Singapurze, aby odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania tożsamości cyfrowej w regionie ASEAN.

„Miniony rok był dla nas wyjątkowo intensywny. Rozszerzyliśmy ofertę produktową poza uwierzytelnianie, obejmując cały proces tożsamości cyfrowej - od onboardingu i weryfikacji tożsamości, przez uwierzytelnianie i autoryzację transakcji, aż po podpisy elektroniczne. Powiększyliśmy zespół o niemal 50%, zbudowaliśmy obecność w Singapurze oraz obsługujemy ponad 70 klientów w 25 krajach" - powiedział Petr Dvořák, założyciel i CEO Wultry.

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