zvoove renforce sa présence mondiale avec l'acquisition de Freematica

LOHNE, Allemagne et BARCELONE, Espagne, 5 septembre 2024 /PRNewswire/ -- zvoove, le fournisseur de logiciels leader sur le marché de l'intérim et des ouvriers en Europe, est fier d'annoncer l'acquisition de Freematica, le premier fournisseur de logiciels ERP SaaS pour les agences d'intérim, de sécurité et de nettoyage en Espagne. Cette acquisition stratégique marque une nouvelle étape majeure pour zvoove, qui consolide sa présence en Europe et étend sa portée aux Amériques avec les bureaux de Freematica au Mexique et en Colombie.

Outre sa clientèle dans le domaine du travail temporaire, Freematica est surtout actif dans le secteur de la sécurité privée. Il s'agit d'une étape logique pour zvoove, qui offre des possibilités de diversification et d'expansion dans un segment de marché adjacent en pleine croissance, celui des cols bleus.

Cette acquisition souligne la mission de zvoove, qui est d'étendre sa présence mondiale et d'offrir le portefeuille le plus large et le plus attrayant de solutions innovantes adaptées aux secteurs de l'intérim, du nettoyage et de la sécurité privée. La forte position de Freematica sur le marché espagnol et latino-américain correspond parfaitement à la vision stratégique de zvoove.

Oliver Muhr, CEO de zvoove, déclare : « L'acquisition de Freematica est une étape cruciale dans notre stratégie de croissance. En joignant nos forces à celles de Freematica, nous ne renforçons pas seulement notre position de chef de file sur le marché du travail temporaire en Europe en entrant sur le marché espagnol, l'un des plus grands marchés d'Europe, mais nous devenons également un fournisseur de logiciels de premier plan pour l'industrie de la sécurité privée et nous prenons pied sur le continent américain. Cette opération nous permet de mieux servir nos clients internationaux grâce à une offre de produits et de services élargie et localisée. Nous sommes enthousiasmés par les possibilités offertes par cette acquisition et nous nous réjouissons d'accélérer notre trajectoire de croissance mondiale et de renforcer notre position de leader sur le marché en termes de technologie, de solutions et de personnel dans les secteurs que nous servons ».

Andrés Martín, cofondateur de Freematica, ajoute : « Nous sommes ravis de faire partie de zvoove. La combinaison de nos compétences et de nos ressources apportera une valeur ajoutée inégalée à nos clients actuels et nouveaux, ainsi qu'à l'ensemble du secteur. Cette acquisition témoigne du travail acharné et du dévouement de notre équipe, et nous sommes convaincus qu'avec zvoove, nous atteindrons de nouveaux sommets en matière d'innovation et de croissance du marché ».

À propos de zvoove

zvoove est le premier fournisseur de solutions cloud pour le travail temporaire et les entreprises. Dans l'écosystème dynamique des agences de travail temporaire, de nettoyage et de sécurité privée, des travailleurs et des entreprises, zvoove numérise et optimise les processus pour plus d'efficacité et d'avantages concurrentiels. Grâce à une numérisation de bout en bout pour les prestataires de services, à davantage d'offres d'emploi et de possibilités de carrière pour les employés et à une main-d'œuvre fiable pour les entreprises, zvoove optimise le monde du travail.

Environ 6 700 clients font confiance à zvoove. Aujourd'hui, ils gèrent plus de 2,5 millions de travailleurs, 17,5 milliards d'euros de masse salariale annuelle et plus de deux millions de demandes par an via les plateformes de zvoove. zvoove emploie 650 personnes sur 21 sites à travers l'Europe et l'Amérique latine.

À propos de Freematica

Freematica est spécialisé dans la fourniture de solutions cloud innovantes conçues pour les secteurs caractérisés par une grande mobilité et un fort taux de rotation, tels que la sécurité personnelle, le nettoyage, l'événementiel, le travail temporaire, et bien d'autres encore. Au cœur de leur offre se trouve e-Satellite® Business Engine, une plateforme SaaS basée sur le cloud qui combine une accessibilité, une modularité et une sécurité exceptionnelles. Cet outil puissant permet aux entreprises de travailler de manière optimale, quel que soit le lieu, tout en garantissant une protection des données et une conformité de premier ordre, ce qui en fait un atout inestimable pour les industries modernes et dynamiques.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2496255/zvoove_Logo.jpg