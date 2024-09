zvoove breidt wereldwijde aanwezigheid uit met de overname van Freematica

LOHNE, Duitsland en BARCELONA, Spanje, 5 september 2024 /PRNewswire/ -- zvoove, de marktleidende softwareleverancier voor de branche van uitzendkrachten en handarbeiders in Europa, kondigt met trots de overname aan van Freematica, de nummer één leverancier van SaaS ERP-software voor uitzend-, beveiligings- en schoonmaakbedrijven in Spanje. Deze strategische overname is opnieuw een belangrijke mijlpaal voor zvoove, waarmee het bedrijf zijn aanwezigheid in Europa versterkt en het bereik in Noord- en Zuid-Amerika aanvult met kantoren in Mexico en Colombia.

Naast zijn klantenbestand in de uitzendwerkbranche, is Freematica vooral actief in de particuliere beveiligingssector. Dit is een logische volgende stap voor zvoove, die mogelijkheden biedt om te diversifiëren en uit te breiden naar een aangrenzend, groeiend marktsegment voor handarbeiders.

Deze overname benadrukt de missie van zvoove om zijn wereldwijde aanwezigheid te versterken en 's werelds breedste en meest overtuigende portfolio van innovatieve maatoplossingen aan te bieden voor de uitzend-, schoonmaak- en particuliere beveiligingsbranche. Freematica's sterke marktpositie in Spanje en Latijns-Amerika sluit perfect aan bij de strategische visie van zvoove.

Oliver Muhr, CEO van zvoove, verklaarde: "De overname van Freematica is een cruciale stap in onze groeistrategie. Door onze krachten te bundelen met Freematica versterken we niet alleen ons marktleiderschap in de uitzendbranche in Europa. We betreden niet alleen de Spaanse markt, een van de grootste markten in Europa, maar we worden ook een toonaangevende softwareleverancier voor de particuliere beveiligingsbranche, met een eerste voetafdruk in Noord- en Zuid-Amerika. Met deze stap kunnen we onze wereldwijde klanten nog beter van dienst zijn met een uitgebreid en gelokaliseerd product- en dienstenaanbod. We zijn enthousiast over de mogelijkheden die deze overname met zich meebrengt en kijken ernaar uit om ons wereldwijde groeitraject te versnellen en ons marktleiderschap te vergroten op het gebied van technologie, oplossingen en mensen in de sectoren die we bedienen."

Andrés Martín, medeoprichter van Freematica, voegt hieraan toe: "We vinden het geweldig om deel uit te maken van zvoove. Onze gecombineerde expertise en middelen zullen een ongeëvenaarde waarde bieden aan onze bestaande en nieuwe klanten en aan de sector als geheel. Deze overname is een bewijs van het harde werk en de toewijding van ons team. We hebben er alle vertrouwen in dat we samen met zvoove nieuwe hoogten zullen bereiken op het gebied van innovatie en marktgroei."

Over zvoove

zvoove is de toonaangevende leverancier van cloudoplossingen voor uitzendkrachten en de handarbeidersbranche. In het dynamische ecosysteem van uitzend-, schoonmaak- en particuliere beveiligingsbureaus, werknemers en bedrijven, digitaliseert en optimaliseert zvoove processen voor meer efficiëntie en concurrentievoordelen. Door middel van end-to-end digitalisering voor dienstverleners, meer vacatures en carrièremogelijkheden voor werknemers en betrouwbare arbeidskrachten voor bedrijven, verbetert zvoove de wereld van werk.

Ongeveer 6.700 klanten vertrouwen op zvoove. Vandaag de dag beheert het bedrijf meer dan 2,5 miljoen medewerkers, 17,5 miljard euro aan jaarlijkse loonbetalingen en meer dan twee miljoen sollicaties per jaar via de platformen van zvoove. zvoove heeft 650 medewerkers in dienst op 21 locaties in Europa en Latijns-Amerika.

Over Freematica

Freematica is gespecialiseerd in het leveren van innovatieve cloudoplossingen die zijn ontworpen voor sectoren die worden gekenmerkt door een hoge mobiliteit en een hoog verloop, zoals persoonsbeveiliging, schoonmaak, evenementen, uitzendpersoneel en nog veel meer. Het bedrijf heeft als kernaanbod de e-Satellite® Business Engine, een cloudgebaseerd SaaS-platform dat uitzonderlijke toegankelijkheid, modulariteit en veiligheid combineert. Deze krachtige tool stelt bedrijven in staat om naadloos te werken vanaf elke locatie en tegelijkertijd te zorgen voor gegevensbescherming en compliance van topniveau, waardoor het van onschatbare waarde is voor moderne, dynamische industrieën.

