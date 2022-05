'Horrorscope', het stripverhaal, komt binnenkort als tv-serie

'Horrorscope' werd oorspronkelijk in 2014 door Brian Evans, Mark Andrew Biltz en Helen Marie Bousquet geschreven. Het werd in 2021 bewerkt tot een stripverhaal. Het werd een aantal maanden geleden als stripverhaal uitgebracht, waarbij Kirkus Reviews over van het buitengewoon originele verhaal het volgende zei: "een onderscheidend horrorverhaal met grimmige personages en prachtig artwork."

"We wisten altijd dat het uiteindelijk een televisieserie zou worden. Op dit moment moeten we bepalen waar we het willen," aldus Evans.

De originele roman kan worden gekocht op Amazon.com of als audiobook op Audible.

De nieuwe striproman kan worden gekocht op Amazon.

Een preview is in meer dan 10.000 filmzalen over de hele wereld vertoond in het voorprogramma van de film die de filmliefhebbers kwamen bekijken.

"We hebben het daar gepromoot, omdat we wisten dat ze in dezelfde stoel zouden zitten om de bewerking van dit boek op het scherm te bekijken," aldus Evans.

Het verhaal gaat over een helderziende die wordt gedwongen om de toekomst van de maffia te voorspellen. Als ze uiteindelijk wordt vermoord door een achterdochtige onderbaas, komen de sterrenbeelden tot leven om wraak te nemen.

"We zijn erg enthousiast over waar dit naartoe gaat, en zelfs toen anderen het niet zagen, bleef ons vertrouwen in het verhaal onverminderd groot", aldus medeauteur Mark Andrew Biltz.

Narada Michael Walden, de producent van de best verkopende filmsoundtrack aller tijden, 'The Bodyguard', heeft het themanummer voor de uiteindelijke productie al geschreven.

"We wisten altijd dat het een kwestie van tijd was, en van Taiwan tot aan Seattle en het Verenigd Koninkrijk, hebben we besloten wat we willen doen," aldus Biltz.

Het stripverhaal heeft vijfsterrenrecensies ontvangen in elke grafische nieuwe publicatie die het tot nu toe heeft beoordeeld. Het Spaanse Westwind Comics heeft de roman bewerkt.

Video beschikbaar op YouTube.

Foto beschikbaar: HORRORSCOPE Front Cover

Foto beschikbaar: Crab Horrorscope

