História em quadrinhos "Horrorscope" está pronta para ir para a TV

"Horrorscope" foi originalmente escrito em 2014 por Brian Evans, Mark Andrew Biltz e Helen Marie Bousquet. Ele foi adaptado como história em quadrinhos em 2021. Foi lançado como uma história em quadrinhos há vários meses, com críticas da Kirkus Reviews sobre a extraordinária história original afirmando ser "um conto de terror diferenciado, com personagens fortes e arte magnífica".

"Sempre soubemos que isso acabaria sendo um programa de TV. No momento, trata-se de decidir onde queremos que ele seja exibido", disse Evans.

Uma pré-estreia do livro foi transmitida em mais de dez mil cinemas do mundo como uma pré-estreia anterior a qualquer filme que um amante do cinema possa assistir nos cinemas.

"Promovemos o livro lá, porque sabíamos que eles estariam na mesma poltrona assistindo a esse livro na tela", disse Evans.

A história é sobre uma vidente forçada a prever o futuro para a máfia. Quando ela é assassinada por um subchefe desconfiado, os signos do Zodíaco ganham vida para se vingar.

"Estamos muito entusiasmados com o rumo que isso está tomando, e mesmo quando outras pessoas não viam, nossa crença na história nos fazia continuar", disse o coautor Mark Andrew Biltz.

Narada Michael Walden, o produtor da trilha sonora de cinema mais vendida de todos os tempos, "O guarda-costas", já escreveu a música tema para a produção futura.

"Sempre soubemos que era só uma questão de tempo, e de Taiwan a Seattle ao Reino Unido, temos decidido o que queremos fazer", disse Biltz.

A história em quadrinhos recebeu avaliações cinco estrelas em todas as publicações de quadrinhos que a avaliaram até o momento. A Westwind Comics da Espanha fez a adaptação do livro.

FONTE ESW Management

