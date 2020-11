4. kemp pro učitele a žáky v rámci projektu Nové hedvábné stezky byl oficiálně zahájen

Společnými silami pro lepší společnou budoucnost

PEKING, 12. listopadu 2020 /PRNewswire/ -- Od října do 24. listopadu 2020 se koná již 4. kemp pro učitele a žáky v rámci projektu Nové hedvábné stezky (4th Belt and Road Teenager Maker Camp & Teacher Workshop), který společně sponzorují Čínská asociace pro vědu a technologie (CAST - China Association for Science and Technology), Ministerstvo vědy a technologií Čínské lidové republiky (MOST) a místní samospráva provincie Čchung-čching, za výrazné podpory organizací IAP SEP, ECOSF a NASAC. Součástí této akce, která se vůbec poprvé koná on-line, je široká nabídka skvělých on-line kurzů, odborných vzdělávacích fór, přednášek předních vědců, ukázek vědeckých projektů, živých vysílání z čínských univerzit, vysokých škol i vědeckých pracovišť. Díky tomu se této akce účastní více než 86 tisíc účastníků z 52 zemí a regionů z celého světa, včetně řady mezinárodních organizací na celém světě. Oficiální webové stránky této akce najdete na adrese https://2020.brmakercamp.cyscc.org.cn .

SOURCE Children & Youth Science Center of CAST