4-й семинар "Belt and Road Teenager Maker Camp & Teacher" официально начал свою работу

Совместные усилия и общее будущее

ПЕКИН, 12 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- 4-й семинар "Belt and Road Teenager Maker Camp & Teacher", совместно организованный Китайской ассоциацией по науке и технике (CAST), Министерством науки и техники Китайской Народной Республики (MOST) и Муниципальным народным правительством города Чунцина, проводится с октября по 24 ноября 2020 года при активной поддержке IAP SEP, ECOSF и NASAC. Это грандиозное мероприятие, впервые проводимое в режиме онлайн, включает в себя широкий спектр интересных практических занятий, таких как научные онлайн-курсы, научно-образовательный форум, выступления ведущих ученых, прямые трансляции из китайских университетов, средних школ и научно-исследовательских институтов, научный симпозиум и научно-популярная передача, а также культурно-зрелищные мероприятия из разных стран. На данный момент к участию в этом мероприятии привлечено более 86 тысяч человек из 52 стран, регионов и международных организаций по всему миру. Официальный веб-сайт этого мероприятия находится по адресу https://2020.brmakercamp.cyscc.org.cn.

SOURCE Children & Youth Science Center of CAST