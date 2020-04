ASAM:s OpenSCENARIO 2.0-koncept demonstreras med hjälp av Foretellix M-SDL

- M-SDL används i OpenSCENARIO 2.0-konceptdokument för alla exempel på ett domänspecifikt språk för scenariobeskrivning, vilka är avgörande för verifiering och validering av ADAS och självkörande fordon

TEL AVIV, Israel, 22 april, 2020 /PRNewswire/ -- Foretellix , ett israeliskt uppstartsbolag med uppdrag att möjliggöra mätbar säkerhet för avancerade förarassistanssystem (ADAS) och självkörande fordon (AV), meddelade idag att dess öppna språkkoncept, M-SDL, ingår i det nyligen publicerade ASAM OpenSCENARIO 2.0-konceptdokumentet från Association for Standardization of Automation and Measuring Systems (ASAM, www.asam.net ). ASAM:s medlemmar består av cirka 300 medlemsorganisationer världen över. Dessa medlemsorganisationer inkluderar tillverkare av originalutrustning, andra tillverkare, leverantörer, återförsäljare av verktyg, leverantörer av tekniktjänster och forskningsinstitut inom fordonsbranschen.

Foretellix hade tidigare öppnat M-SDL (mätbart språk för scenariobeskrivning) och bidragit med sina koncept till ASAM:s OpenSCENARIO-arbetsgrupp. M-SDL är det första öppna språket som hanterar flera brister i dagens format, språk, metoder och mätvärden som används för att verifiera och validera ADAS och självkörande fordon med inriktning på branschens behov av "mätbar säkerhet". Över 500 ingenjörer från 250 olika företag har redan laddat ner M-SDL-specifikationen.

ASAM OpenSCENARIO 2.0-standarden är avsedd att stödja definitionen av tester och scenarier för den fullständiga utvecklingsprocessen för självkörande fordon och den fullständiga komplexiteten i verkliga scenarier, inklusive komplex innerstadstrafik. Nödvändiga användningsfall sträcker sig från ren mjukvarubaserad simulering, genom SIL-, HIL-, VIL-hybridtestmodeller, upp till testbanor och gatukörning. Den kommer också att säkerställa en övergång från ASAM OpenSCENARIO 1.x, med exekveringskompatibilitet. ASAM OpenSCENARIO 2.0-konceptdokumentet har publicerats och är tillgängligt på ASAM:s webbplats här .

Konceptdokumentet använder M-SDL för alla exempel på ett förklarande domänspecifikt språk för scenariobeskrivning. Dokumentet innehåller beskrivningen "Grundkonceptet för OpenSCENARIO 2.0 är att skapa ett domänspecifikt språk av förklarande karaktär. Ett förklarande språk beskriver vad som borde inträffa vid ett scenarioutförande (inklusive den nödvändiga parametreringen/variationen), snarare än hur man gör det. Ett förklarande språk kan också ha en dubbel tolkning, dvs. ge en enda scenariebeskrivning som kan användas för att beskriva både hur man gör det och hur man övervakar att det verkligen hände .... I de fall där exempel ges tillhandahålls de med hjälp av grunden för M-SDL-språket."

"Foretellix är stolt över att M-SDL används i detta dokument som ett exempel på ett domänspecifikt språk för scenariobeskrivning", säger Gil Amid, en av grundarna av Foretellix och projektledare för ASAM:s konceptprojektet OpenSCENARIO 2.0. "Foretellix har åtagit sig att använda öppna standarder och ser fram emot att utöka sina bidrag till ASAM:s utvecklingsfas för OpenSCENARIO 2.0 som nu påbörjas inom ASAM."

"ASAM är glada att leverera ett kraftfullt koncept för ASAM OpenSCENARIO 2.0 som uppfyller branschens väsentliga krav för scenariobaserade testning, verifiering och validering och den fullständiga simuleringsdomänen", säger ASAM:s managing director Klaus Estenfeld. "Vi är också tacksamma för alla bidrag från Foretellix och alla andra projektmedlemmar som utkristalliserar dessa koncept med konkreta exempel. Vi tror att ASAM OpenSCENARIO 2.0-standarden kommer att bygga vidare på dessa koncept med ytterligare bidrag från många företag och DSL-utvecklare runt om i världen."

Den 30 april 2020 kommer Foretellix att leda ett webbseminarium som beskriver M-SDL-språket och dess bidrag till ASAM:s OpenSCENARIO 2.0-koncept. Anmälan till webbseminariet finns på följande länk .

Om Foretellix

Foretellix mål är att möjliggöra "mätbar säkerhet" för avancerade förarassistanssystem och självkörande fordon, via en övergång från "antal km" till "täckningskvalitet".

Foretellix grundades av en grupp pionjärer inom mätbar verifiering och validering, med hjälp av en högautomatiserad och beprövad täckningsdriven strategi som redan antagits inom större delen av halvledarindustrin. Företaget har anpassat och skräddarsytt sitt tillvägagångssätt för säkerhetsverifiering och -validering av automatiserade körsystem.

Foretellix Foretify Technology har ett öppet M-SDL (mätbart språk för scenariobeskrivning) på hög nivå samt intelligent och skalbara automatiseringar, analyser och mätvärden. Detta inkluderar de mätvärden för funktionell täckning som krävs för att ge konsumenter, utvecklare, försäkringsbolag och myndigheter ett övertygande "säkerhetsexempel".

