Carl-Peter Forster, ein Veteran in der Automobilbranche, wird Mitglied des Foretellix-Beirats, da globale Automobilhersteller den Einsatz von ADAS und AV vorantreiben

TEL AVIV, Israel, 15. April 2021 /PRNewswire/ -- Foretellix, ein führender Anbieter einer Verifizierungs- & Validierungsplattform (V&V) für automatisierte Fahrsysteme, hat Carl-Peter Forster in seinen Beirat berufen. Herr Forster bringt umfangreiche globale Erfahrung in der Automobilindustrie mit zu Foretellix.

Herr Forster verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in leitenden operativen und geschäftsführenden Funktionen in der Automobilindustrie. Er war Vorstandsmitglied der BMW AG verantwortlich für die weltweite Produktion, Vorstandsvorsitzender der Adam Opel AG, Präsident von General Motors Europe und Group CEO von Tata Motors, dies inkludierte die Verantwortung für JaguarLandRover. Seit 2013 ist Herr Forster Aufsichtsratsmitglied bei Geely Automobile, Volvo Cars Group (beide bis 2019), Gordon Murray Design und Hella.

Herr Forster meinte dazu: „Ich freue mich sehr, zu Foretellix zu stoßen. Die Automobilindustrie durchläuft einen digitalen Wandel und muss neue Methoden und Werkzeuge einsetzen, wie sie Foretellix anbietet. Ohne den Einsatz der Verifikations- und Validierungslösung von Foretellix wird die Automobilindustrie schwerlich in der Lage sein, einen sicheren und kommerziellen Einsatz von Systemen der Stufe 2.5 und höher zu gewährleisten."

CEO und Mitbegründer von Foretellix, Ziv Binyamini, sagte: „Ich freue mich sehr, Carl-Peter Forster in unserem Team willkommen zu heißen. Er bringt umfangreiche globale Erfahrung mit. Ich bin zuversichtlich, dass Carl-Peters Beitrag zu Foretellix von unschätzbarem Wert sein wird, um unser Bestreben zu unterstützen, an der Spitze der Automobilindustrie zu stehen und mit führenden Interessengruppen zusammenzuarbeiten, um die Herausforderung des Einsatzes sicherer und effizienter automatisierter Fahrsysteme zu meistern."

Der 66-jährige, in London geborene Forster ist deutscher Staatsbürger und hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der Universität Bonn sowie in Luft- und Raumfahrttechnik der Technischen Universität München.

Über Foretellix

Foretellix bietet eine revolutionäre Plattform zur Verifizierung des Entwicklungslebenszyklus an, die den Masseneinsatz von automatisierten Fahrsystemen ermöglicht. Foretellix nutzt bewährte Ansätze aus der Halbleiterchip-Industrie für die Verifikation komplexer digitaler Systeme unter Verwendung von Hyper-Automatisierung, Big-Data-Analytik und KI. Die Plattform orchestriert und verwaltet die umfangreichen Tests, die erforderlich sind, um die Sicherheit zu gewährleisten, die Entwicklungskosten zu senken und die Zeit bis zur Markteinführung von automatisierten Fahrsystemen zu verkürzen.

Besuchen Sie www.foretellix.com.

© Copyright 2021 Foretellix

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/772600/Foretellix_Logo.jpg

Pressekontakte:

Europa: Mike Stainton, +44 7739 891040, [email protected]

Nordamerika: Scott Fosgard, +1 734 272 7440, [email protected]

Israel: Moshe Mendelson, +972 508993284, [email protected]

Related Links

https://www.foretellix.com



SOURCE Foretellix