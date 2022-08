Casio lance EDIFICE avec la même peinture authentique que celle utilisée pour l'écusson rouge de Honda

Modèle de collaboration avec Honda Racing

TOKYO, 25 août 2022 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui le lancement du EQB-2000HR, son tout dernier modèle en collaboration avec Honda Racing dans la ligne de montres EDIFICE basée sur le concept de la marque, « Vitesse et intelligence ». La même peinture authentique utilisée pour l'écusson rouge qui apparaît sur les voitures Honda Racing est utilisée sur le cadran de la montre.

EQB-2000HR EQB-2000HR X on dial with paint used for the red Honda badge

Prenant comme modèle de base l'EQB-2000, dont le boîtier s'inspire des bras de suspension des voitures de course de formule, la nouvelle EQB-2000HR est un chronographe solaire haute performance doté des fonctions Mobile Link et dont la couleur reprend la teinte frappante utilisée par Honda pour son écusson rouge.

Trouvant ses racines dans le design de la RA271 - une voiture de course Honda qui fut la première participation d'un constructeur automobile japonais à une course de F1™ en 1964 - l'insigne rouge Honda est un symbole de l'esprit de course de la société qui apparaît exclusivement sur ses voitures Type R, qui délivrent de la vitesse, parmi les voitures disponibles dans le commerce. La même peinture authentique utilisée pour cet écusson rouge est employée pour colorer le X au centre du cadran de la montre, le faisant apparaître comme une icône symbolique pour obtenir un design de montre saisissant et puissant.

En outre, le logo Honda Racing Corporation « HRC », qui a été mis à jour cette année, est placé à 3 heures sur le cadran, et un logo commémorant le 60e anniversaire de la création du circuit de Suzuka en 1962 par Honda est gravé sur le fond du boîtier.

Le bracelet est en Alcantara, un matériau 100 % italien qui offre une excellente durabilité et respirabilité, ainsi qu'une sensation de confort, et qui est également utilisé dans l'habitacle des voitures Honda Type R. Ces éléments, ainsi que d'autres caractéristiques de conception spéciales, expriment la passion pour la course automobile qui est inhérente à la vision du monde de Honda.

Pour plus d'informations : https://www.casio.com/intl/news/2022/0825-eqb-2000hr/

Alcantara est une marque déposée d'Alcantara S.p.A.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1877193/image_1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1877195/image_2.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1877194/image_3.jpg

SOURCE CASIO COMPUTER CO. LTD