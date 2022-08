Casio bringt EDIFICE mit der gleichen authentischen Farbe heraus, die auch für das rote Honda-Abzeichen verwendet wird

Kollaborationsmodell mit Honda Racing

TOKIO, 25. August 2022 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. kündigte heute die Markteinführung des EQB-2000HR an, dem neuesten Modell der Kooperation mit Honda Racing in der EDIFICE Kollektion von Chronographen, die auf dem Markenkonzept von „Geschwindigkeit und Intelligenz" basiert. Die gleiche authentische Farbe, die für das rote Abzeichen auf den Fahrzeugen von Honda Racing verwendet wird, findet sich auch auf dem Zifferblatt der Uhr.

EQB-2000HR EQB-2000HR X on dial with paint used for the red Honda badge

Die neue EQB-2000HR basiert auf dem Basismodell EQB-2000, dessen Gehäusedesign von den Aufhängungsarmen von Formel-Rennwagen inspiriert ist. Sie ist ein leistungsstarker, solarbetriebener Chronograph, der sich mit Mobilgeräten verbinden kann, in einem Farbschema, das den auffälligen Farbton enthält, den Honda für sein ikonisches rotes Abzeichen verwendet hat.

Die rote Honda-Plakette hat ihre Wurzeln im Design des RA271 – eines Honda-Rennwagens, der 1964 der erste Beitrag eines japanischen Automobilherstellers zu einem F1™-Rennen war – und ist ein Symbol für den Rennsportgeist des Unternehmens, das bei den kommerziell erhältlichen Fahrzeugen ausschließlich auf den schnellen Type R Fahrzeugen zu finden ist. Die gleiche echte Farbe, die für das rote Abzeichen verwendet wurde, kommt auch für das X in der Mitte des Zifferblatts zum Einsatz und lässt es wie ein symbolisches Wahrzeichen erscheinen, um ein markantes und kraftvolles Uhrendesign zu schaffen.

Außerdem befindet sich das HRC-Logo, das Logo der Honda Racing Corporation, das in diesem Jahr modernisiert wurde, bei 3 Uhr auf dem Zifferblatt, und auf dem Gehäuseboden ist ein Logo eingraviert, das an den 60. Jahrestag der Gründung der Suzuka-Rennstrecke im Jahr 1962 durch Honda erinnert.

Das Band besteht aus Alcantara, einem zu 100% in Italien hergestellten Material mit hervorragender Strapazierfähigkeit und Atmungsaktivität sowie einem angenehmen Tragegefühl, das auch im Innenraum von Honda Type R Fahrzeugen verwendet wird. Diese und andere besondere Designmerkmale bringen die Leidenschaft für den Rennsport zum Ausdruck, die der Weltanschauung von Honda innewohnt.

Weitere Informationen: https://www.casio.com/intl/news/2022/0825-eqb-2000hr/

Alcantara ist eine Marke von Alcantara S.p.A .

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1877193/image_1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1877195/image_2.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1877194/image_3.jpg

SOURCE CASIO COMPUTER CO. LTD