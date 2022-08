COSTEP souligne le développement de la main-d'œuvre dans le secteur manufacturier de la zone Rio South Texas

MISSION, Texas, 16 août 2022 /PRNewswire/ -- Au cœur de toute entreprise prospère se trouve un effectif motivé et compétent. Et au cœur de toute région prospère se trouve un bassin de main-d'œuvre solide et compétente. Ce bassin dernier donne aux entreprises les connaissances et les compétences nécessaires pour naviguer sur le marché mondial. La région de Rio South Texas comprend cette philosophie, avec pour preuve les divers programmes de formation professionnelle certifiés des secteurs public et privé, les programmes de double spécialisation de niveau universitaire au niveau secondaire et les établissements d'enseignement supérieur axés sur l'avenir de Rio South Texas.

La collaboration entre le South Texas College (STC), FESTO et Fuji Automatic Numerical Control (FANUC) en est un excellent exemple, offrant aux professionnels débutants et expérimentés de l'industrie de la fabrication des programmes de formation certifiés portant sur certaines des solutions de fabrication les plus avancées au monde pour l'industrie 4.0. FANUC est l'un des principaux fournisseurs de robots, de systèmes de contrôle informatique et de services d'automatisation d'usine, tandis que les solutions de FESTO sont parmi les meilleures au monde dans les environnements d'usine et les environnements de jumeau numérique de l'industrie 4.0.

Et on ne cultive pas seulement les talents manufacturiers de pointe à Rio South Texas. La science des matériaux avancés utilisés dans les processus de fabrication d'aujourd'hui et de demain est également enseignée aux étudiants de Rio South Texas, par exemple le laboratoire avancé de nanosciences à l'Université du Texas – Rio Grande Valley (UTRGV). Les recherches du laboratoire sont principalement axées sur la physique expérimentale et théorique de la matière condensée et comprennent l'examen d'un large éventail de phénomènes à l'état solide au niveau du système de la nanostructure. Les partenaires du programme comprennent la National Science Foundation, l'Air Force Research Laboratory et la NASA.

Ce ne sont là que quelques exemples des programmes de perfectionnement de la main-d'œuvre dans la région de Rio South Texas qui sont mis à profit pour fournir aux entreprises locales et aux investisseurs potentiels des talents au sein de secteurs comme les batteries, la biotechnologie, la mobilité, l'énergie et l'aérospatiale. Grâce à une main-d'œuvre solide et compétente et à des partenariats en Amérique du Nord et partout dans le monde, les étudiants des établissements d'enseignement de la région de Rio South Texas d'aujourd'hui deviennent rapidement les visages des entreprises de demain qui connaissent un succès mondial.

Si vous cherchez à fabriquer des produits en Amérique du Nord pour l'Amérique du Nord, jetez un œil à ce que Rio South Texas a à offrir. Notre équipe à COSTEP serait heureuse de vous aider, alors n'hésitez pas à nous rendre visite à l'adresse www.costep.org ou à nous suivre sur @COSTEP pour en savoir plus.

