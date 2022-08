COSTEP zwraca uwagę na program rozwoju kadr w regionie Rio South Texas

MISSION, Teksas, 16 sierpnia 2022 r. /PRNewswire/ -- O sukcesie każdego przedsiębiorstwa decydują zmotywowani i wykwalifikowani pracownicy. A o sukcesie każdego regionu decyduje dobrze rozwinięta sieć pracowników. To ona zapewnia przedsiębiorstwom niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające na swobodne poruszanie się po światowym rynku. Region Rio South Texas ma tego świadomość, a przejawem tej świadomości jest szereg programów szkoleniowych organizowanych przez przedsiębiorstwa publiczne i prywatne kończące się uzyskaniem świadectwa kwalifikacji, organizowane w szkołach średnich programy przeliczania ocen na punkty umożliwiające dostanie się do kolegiów, a także tworzenie w regionie Rio South Texas placówek oferujących kształcenie na poziomie wyższym w dziedzinach przyszłości.

Jednym z wartych wspomnienia przykładów jest współpraca między kolegium South Texas College (STC) i FESTO oraz Fuji Automatic Numerical Control (FANUC), w której ramach oferuje się programy szkoleniowe kończące się uzyskaniem certyfikatu w zakresie najbardziej zaawansowanych na świecie rozwiązań produkcyjnych czwartej rewolucji przemysłowej przeznaczonych dla doświadczonych specjalistów branży produkcyjnej. FANUC to czołowy dostawca robotyki, komputerowych systemów sterowania i kontroli oraz automatyki przemysłowej, a rozwiązania oferowane przez FESTO należą do jednych z najlepszych w kontekście czwartej rewolucji przemysłowej i środowisk cyfrowych bliźniaków.

W regionie Rio South Texas kształci się nie tylko najwyżej wykwalifikowanych pracowników sektora produkcji. Studenci z regionu South Rio Texas zdobywają również wiedzę o obecnie stosowanych i przyszłych zaawansowanych technologiach materiałowych wykorzystywanych w procesach produkcji – na przykład w zaawansowanym laboratorium nanonauki przy Uniwersytecie Teksańskim – Rio Grande Valley (UTRGV). Działalność badawcza laboratorium koncentruje się przede wszystkim wokół doświadczalnej i teoretycznej fizyki fazy skondensowanej, w której ramach bada się szereg zjawisk zachodzących w fazie skondensowanej na poziomie układu nanostrukturalnego. Partnerami programu są między innymi Narodowa Fundacja Nauki, Laboratorium Badawcze Sił Powietrznych i NASA.

To tylko dwa przykłady programów rozwoju kadr w regionie Rio South Texas uruchomionych po to, aby zapewnić lokalnym przedsiębiorcom i potencjalnym inwestorom kadry wykwalifikowane w takich branżach, jak sektor baterii i akumulatorów, biotechnologia, mobilność, energia, a nawet przestrzeń kosmiczna! Dzięki silnej sieci wykwalifikowanych kadr, ale także udziałowi partnerów z Ameryki Północnej i innych części świata dzisiejsi studenci placówek edukacyjnych regionu Rio South Texas szybko staną się twarzami odnoszących sukcesy spółek przyszłości.

Jeśli poszukujecie możliwości prowadzenia działalności produkcyjnej w Ameryce Północnej lub z przeznaczeniem na ten kontynent, sprawdźcie, co region Rio South Texas ma do zaoferowania. Nasz zespół firmy COSTEP chętnie służy radą. Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej pod adresem www.costep.org lub @COSTEP.

KONTAKT: Matt Ruszczak, tel: +1.956.682.6371, e-mail: [email protected]

SOURCE Council for South Texas Economic Progress