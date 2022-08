COSTEP vyzdvihuje rozvoj pracovnej sily vo výrobe v regióne Rio South Texas

MISSION, Texas, 16. augusta 2022 /PRNewswire/ -- Základom každého úspešného podniku je motivovaná a schopná pracovná sila. Základom každého úspešného regiónu je silná a kvalifikovaná pracovná sila. Vybavuje spoločnosti potrebnými znalosťami a zručnosťami na fungovanie na globálnom trhu. Región Rio South Texas si to uvedomuje a dokazuje to rôznymi verejnými a súkromnými certifikovanými programami odbornej prípravy, vysokoškolskými duálnymi kreditovými programami na stredných školách a vysokoškolskými inštitúciami zameranými na budúcnosť, ktoré pôsobia v regióne Rio South Texas.

Jedným zo skvelých príkladov je spolupráca South Texas College (STC) so spoločnosťami FESTO a Fuji Automatic Numerical Control (FANUC), ktorá poskytuje certifikované vzdelávacie programy o niektorých z najmodernejších výrobných riešení v rámci 4. priemyselnej revolúcie pre začínajúcich a skúsených odborníkov z výrobného sektora. Spoločnosť FANUC je popredným dodávateľom robotov, počítačových riadiacich systémov a automatizácie tovární, zatiaľ čo riešenia spoločnosti FESTO patria medzi svetovú špičku v oblasti tovární v rámci 4. priemyselnej revolúcie a modelov prostredia typu Digitálne dvojča.

A nie sú to len najmodernejšie výrobné talenty, ktoré vyrástli v regióne Rio South Texas. Vedu o pokročilých materiáloch používaných vo výrobných procesoch dneška a zajtrajška si osvojujú aj študenti v regióne Rio South Texas, napríklad na The University of Texas – Rio Grande Valley (UTRGV) vo svojom laboratóriu pokročilých nanovied. Výskum laboratória je zameraný predovšetkým na experimentálnu a teoretickú fyziku kondenzovaných látok, pričom sa skúma široká škála javov v pevnej fáze na úrovni systémov nanoštruktúr. Partnermi programu sú Národná vedecká nadácia, Výskumné laboratórium vzdušných síl a NASA.

Toto je len niekoľko príkladov programov rozvoja pracovnej sily v regióne Rio South Texas, ktoré sa využívajú na poskytovanie talentov miestnym spoločnostiam a potenciálnym investorom v odvetviach, ako sú batérie, biotechnológie, mobilita, energetika a letectvo! Vďaka silnej a kvalifikovanej pracovnej sile, ako aj partnerom v Severnej Amerike a na celom svete, sa dnešní študenti vzdelávacích inštitúcií v regióne Rio South Texas rýchlo stávajú tvárami globálne úspešných spoločností budúcnosti.

Ak chcete vyrábať výrobky v Severnej Amerike pre Severnú Ameriku, pozrite sa, čo ponúka Rio South Texas. Náš tím v COSTEP vám rád pomôže. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte nás na lokalite www.costep.org alebo sa s nami spojte na @COSTEP.

Kontakt: Matt Ruszczak, +1.956.682.6371, [email protected]

SOURCE Council for South Texas Economic Progress