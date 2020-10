Detect-It LLC führt codierfreie Lebenszyklus-Managementlösung für neuronales Netz ein

~ Kevin Kerwin, President, Detect-It LLC

Detect-It-Nets lernen und passen sich den sich verändernden Kundenbedürfnissen und Umweltveränderungen an. Mit jeder „Detektion" werden Detect-It-Nets schlauer. Je mehr Personen die Detect-It-Nets nutzen, desto genauer und nutzbringender werden sie. Darüber hinaus können Benutzer durch die Detect-It™-App neue, benutzerdefinierte Detect-It-Nets anfordern, die geschult und für die gesamte Benutzerbasis von Detect-It™ eingeführt werden können. Die Möglichkeiten, für die Detect-It™ verwendet werden kann, um Unternehmen und Benutzer zu unterstützen, sind grenzenlos.

Detect-It™ erscheint auf 4 Arten auf dem Markt:

Verpackte Hardware/Software-Produkte für die industriellen, kommunalen und Verbrauchermarktsegmente mit Blick auf den Bereich Medizin und Militär.

Monatliche Miete/Lizenzierung für die Nutzung von Detect-It-Nets, die vom Detect-It™ Web Net Store heruntergeladen werden, und Lizenzierung von Detect-It-Nets für andere Unternehmen.

Monatliche Abonnements für die Nutzung der cloudbasierten Softwaremodule von Detect-It™ Net Developer für Unternehmen.

Benutzerdefinierte Lösungen für industrielle, kommunale und Verbrauchermärkte.

Detect-It™ wird von ARKK Engineering Inc. zunächst in den industriellen/herstellenden/ kommunalen Märkten integriert. ARKK Engineering Inc. ist seit 35 Jahren ein globaler Anbieter für das Design, die Integration und Engineering-Services für Industriesysteme. ARKK Engineering Inc. verfügt über einen umfangreichen Kundenstamm, einschließlich fast aller großen Automobilhersteller und Tier-1-Lieferanten.

Detect-It, LLC ist ein Hardware-/Softwareunternehmen, das sich auf Künstliche Intelligenz und neuronale Netzwerktechnologie spezialisiert hat. Detect-It™ stellt Produkte her, durch die Prozesse und Aufgaben genauer, effizienter und rentabler erledigt werden können, damit Ihr Leben einfacher, sicherer und produktiver wird.

Video – https://www.youtube.com/watch?v=M5BxrWv_piE

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1315604/Detect_It_Logo.jpg

