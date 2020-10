Detect-It LLC lance une solution de gestion du cycle de vie du réseau neural sans codeur

~Kevin Kerwin, président de Detect-It LLC

Les réseaux neuronaux Detect-It-Nets apprennent et s'adaptent en fonction de l'évolution des besoins des clients et des changements environnementaux. À chaque événement de détection, les Detect-It-Nets deviennent plus intelligents. Plus ils sont utilisés par les clients, plus ils deviennent précis et avantageux. En outre, les utilisateurs ont la possibilité de demander de nouveaux Detect-It-Nets personnalisés par le biais de l'application de Detect-It™ qui peuvent être entraînés et déployés sur l'ensemble de la base d'utilisateurs de Detect-It™. Il existe un nombre presque illimité de façons dont Detect-It™ peut être utilisé pour aider les entreprises et les utilisateurs.

Voici les quatre manières dont Detect-It™ sera mis sur le marché :

Ensemble de matériels et de logiciels pour les segments des marchés industriels, municipaux et de consommation, en visant le domaine médical et militaire

Licence ou location mensuelle pour l'utilisation des Detect-It-Nets à télécharger sur le Detect-It™ Web Net Store (boutique en ligne de réseaux neuronaux) et licence d'utilisation des Detect-It-Nets par d'autres entreprises

Abonnement mensuel pour l'utilisation des modules logiciels d'entreprise basés dans le Cloud de Detect-It™ Net-Developer

Solution sur mesure pour les marchés industriels, municipaux et de consommation

Detect-It™ sera initialement intégré dans les marchés industriels, manufacturiers et municipaux par ARKK Engineering Inc., une entreprise qui fournit des services de conception, d'intégration et d'ingénierie de systèmes industriels à l'échelle mondiale depuis 35 ans. ARKK Engineering Inc. possède une vaste clientèle qui comprend presque tous les grands fabricants d'automobiles et fournisseurs de premier rang.

Detect-It, LLC est une entreprise de matériels informatiques et de logiciels spécialisée dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la technologie des réseaux neuronaux. Detect-It™ fabrique des produit qui améliorent la précision, l'efficacité et la rentabilité des processus et des tâches afin de rendre la vie de ses clients plus facile, plus sûre et plus productive.

