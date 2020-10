Detect-It LLC lanza la solución de gestión de ciclo de vida neta neural sin codificador

"Quise llevar la capacidad de la IA hasta el nivel de una persona común, para ayudar a beneficiarla con productos inteligentes en su vida diaria. También supe que para que nuestros productos tengan éxito, NO debería depender de programadores o codificadores. De forma que nació la idea de una herramienta de desarrollo sin código, de plataforma independiente que nos permitiese trabajar juntos hacia la creación y mejora de las Detect-It-Nets que operan todos nuestros productos". ~ Kevin Kerwin, director general de Detect-It LLC

Detect-It-Nets aprenden y se adaptan a las necesidades de los clientes y cambios medioambientales. Con cada detección, Detect-It-Nets se hace más inteligente. Cuanta más gente utiliza Detect-It-Nets más precisas y beneficiosas se hacen. Además, los usuarios pueden solicitar nuevas Detect-It-Nets a medida a través de la app Detect-It™ que pueden formarse y lanzarse en toda la base de usuarios Detect-It™. Las formas en que Detect-It™ puede utilizarse para ayudar a las empresas y usuarios son casi ilimitadas.

Detect-It™ llegará al mercado de cuatro maneras:

Productos empaquetados de Hardware/Software para los segmentos de mercado industrial, municipal y de consumo con un ojo hacia el campo médico y militar.

Arrendamiento mensual/licencia para uso de Detect-It-Nets descargadas desde la Detect-It™ Web Net Store y licencia de Detect-It-Nets para otras compañías.

Suscripciones mensuales para uso de los módulos de software empresarial basado en la nube de Detect-It™ Net Developer.

Soluciones a medida para los mercados industrial, municipal y de consumo.

Detect-It™ se integrará inicialmente por ARKK Engineering Inc. en los mercados industrial/de fabricación/municipal. ARKK Engineering Inc. tiene 35 años de historia como proveedor global de servicios de diseño, integración e ingeniería de sistemas industriales. ARKK Engineering Inc. tiene una amplia base de clientes que incluye a casi todos los fabricantes de automoción y proveedores de nivel 1.

Detect-It, LLC es una compañía de hardware/software que está especializada en inteligencia artificial y tecnología de red neural. Detect-It™ fabrica productos que hacen que los procesos y tareas sean más precisos, eficientes y rentables para hacer tu vida más sencilla, segura y productiva.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=M5BxrWv_piE

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1315604/Detect_It_Logo.jpg

SOURCE Detect-It LLC