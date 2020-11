- El lanzamiento de software de Apstra acelera la velocidad y fiabilidad del despliegue y operación de las redes SONiC en el centro de datos

La siguiente evolución de Apstra en Redes Basadas en la Intención se orienta a acelerar y simplificar el despliegue y operaciones de redes SONiC

MENLO PARK, California, 17 de noviembre 2020 /PRNewswire/ -- Apstra, el pionero de Redes Basadas en la Intención (IBN) y compañía de software multinacional, ha modernizado su software de automatización, validación y análisis de red de centro de datos líder en la industria con importantes mejoras operacionales y de fondo en SONiC (Software for Open Networking in the Cloud). Las mejoras de software eliminan las complejidades de despliegue y las dificultades operacionales que eran barreras de entrada para SONIC.