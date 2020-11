Nová verze softwarového řešení firmy Apstra pomáhá zrychlit sítě typu SONiC, zvyšuje jejich spolehlivost a urychluje instalaci a provoz datových center

Další novou funkcí softwarového řešení firmy Apstra jsou takzvané sítě založené na záměru (IBN – Intent-Based Networking), které urychlují a usnadňují instalaci a provoz sítí typu SONiC

MENLO PARK, Kalifornie, 18. listopadu 2020 /PRNewswire/ -- Firma Apstra, průkopník v oblasti sítí založených na záměru (IBN - Intent-Based Networking) a nadnárodní softwarová společnost, aktualizovala svou platformu pro automatizaci, validaci a analýzu datových center a přidala důležité nové funkce a vylepšení pro sítě typu SONiC (Software for Open Networking in the Cloud – software pro otevřené sítě v cloudu). Tato vylepšení řeší problémy spojené se zaváděním sítí SONiC a umožňují tak jejich rychlou instalaci a provoz.