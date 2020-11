Nová verzia softvérového riešenia firmy Apstra pomáha zrýchliť siete typu SONiC, zvyšuje ich spoľahlivosť a urýchľuje inštaláciu a prevádzku dátových centier

Ďalšou novou funkciou softvérového riešenia firmy Apstra sú takzvané siete založené na zámere (IBN - Intent-Based Networking), ktoré urýchľujú a uľahčujú inštaláciu a prevádzku sietí typu SONiC

MENLO PARK, Calif., Nov. 19, 2020 /PRNewswire/ --Spoločnosť Apstra, priekopník v oblasti sietí založených na zámere (IBN - Intent-Based Networking) a nadnárodná softvérová spoločnosť, aktualizovala svoju platformu pre automatizáciu, validáciu a analýzu dátových centier a pridala nové dôležité funkcie a vylepšenia pre siete typu SONiC (Software for Open Networking in the Cloud - software pre otvorené siete v cloude). Tieto vylepšenia riešia problémy spojené so zavádzaním sietí SONiC, a umožňujú tak ich rýchlu inštaláciu a prevádzku.