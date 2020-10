Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking et REYL & Cie SA concluent un partenariat stratégique de long terme

À l'issue de cette opération, qui est soumise aux autorisations réglementaires usuelles et qui devrait être finalisée au cours du premier semestre 2021, ISPBM sera absorbée par REYL, créant ainsi une banque privée internationale d'envergure établie à Genève et comptant près de 400 collaborateurs, des avoirs sous gestion supérieurs à CHF 18 milliards et des fonds propres réglementaires d'environ CHF 250 millions. Au-delà de la Suisse, la Banque sera également présente dans l'UE, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Asie.

Cette opération permettra à Fideuram - ISP PB de renforcer ses activités internationales de banque privée, en particulier dans certains segments à forte croissance, et de continuer à jouer un rôle de premier plan dans le processus actuel de consolidation du secteur financier suisse. L'opération confirme également le choix de la Suisse comme siège des activités internationales de banque privée de Fideuram - ISP PB, et ajoute une dimension significative à sa présence actuelle dans le pays. Avec son parcours historique de premier ordre, sa position de numéro 1 dans le secteur de la banque privée sur le marché italien, ainsi que sa solide situation financière globale, Fideuram - ISP PB constitue pour REYL le partenaire institutionnel idéal, offrant une forte complémentarité culturelle et de solides relais de croissance, tout en préservant son ADN entrepreneurial et son modèle d'affaires innovant.

REYL poursuivra sa stratégie de croissance organique à 360˚, axée sur l'offre de solutions innovantes à ses clients sur un mode transversal, dans ses cinq lignes de métier : Wealth Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Advisory & Structuring, Asset Services et Asset Management. Les récentes initiatives telles qu'Asteria Investment Managers (filiale suisse réglementée de gestion d'actifs spécialisée dans l'investissement à impact social) et Alpian (nouvelle banque en ligne suisse dédiée aux clients aisés), seront maintenues et bénéficieront largement de ce partenariat stratégique.

Les équipes de direction de Fideuram - ISP PB et de REYL ont conçu conjointement un plan stratégique à long terme qui constituera une base robuste sur laquelle bâtir un acteur bancaire de premier ordre dans les années à venir. La transaction apportera de nombreux avantages sur les plans financier et opérationnel, y compris une structure institutionnelle et un bilan renforcés, une collaboration transversale dans l'ensemble des métiers, du capital pour le lancement de nouveaux produits, des opportunités de placement, de syndication et de conseil, ainsi qu'un vaste réseau de distribution.

Les associés de REYL, François Reyl, Pasha Bakhtiar, Nicolas Duchêne, Thomas Fontaine, Christian Fringhian et Lorenzo Rocco di Torrepadula, conserveront des participations substantielles dans la banque suisse et resteront impliqués dans son développement et sa stratégie à long terme, ainsi que dans sa gestion quotidienne.

« Ce partenariat stratégique conclu avec REYL, déclare Tommaso Corcos, Directeur général de Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, confirme la stratégie du Groupe Intesa Sanpaolo, laquelle est axée depuis longtemps sur la création d'une société de gestion et de protection du patrimoine. Il s'inscrit dans le processus plus large de renforcement et de repositionnement stratégique des activités étrangères de notre division Banque privée, en particulier en Suisse, premier marché pour les activités internationales. A la suite de l'acquisition du Groupe Morval en 2018, cette transaction nous permet de nous concentrer davantage sur ce secteur en pleine croissance, résistant aux crises et toujours engagé dans un processus de consolidation. »

« Nous nous réjouissons de cet accord qui marque un nouveau chapitre dans l'histoire de REYL, souligne François Reyl, Directeur général de REYL. Fideuram ISP-PB est un partenaire idéal pour REYL et nous ne pouvons que nous réjouir de l'occasion qui nous est donnée de bâtir ensemble un nouvel acteur international de premier plan dans le domaine de la banque privée, opérant depuis la Suisse mais nourrissant des ambitions globales. Nous avons hâte de nouer des liens durables avec nos nouveaux collègues d'ISPBM, de relever tous les défisà venir en travaillant au sein d'une équipe pleinement intégrée. Le Groupe ISP - Fideuram se révèle être non seulement un excellent choix stratégique, mais également un partenaire aux valeurs parfaitement compatibles qui place la dimension humaine au cœur de tous les projets d'entreprise. L'alliance entre agilité et envergure, reposant sur un esprit entrepreneurial partagé, crée les conditions idéales pour réussir collectivement dans le contexte actuel »,

REYL a été conseillé dans cette transaction par Deloitte AG et Schellenberg Wittmer Ltd. Fideuram a été conseillé par Studio Pedersoli, PwC Strategy&, CFM.

À propos de Fideuram - ISP PB et d'ISPBM

Établie à Milan, Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking est une filiale clé du groupe ISP. Premier acteur italien du marché de la banque privée, l'entreprise réunit toutes les activités de banque privée du groupe ISP. Au 30 juin 2020, Fideuram - ISP PB comptait 3 171 collaborateurs, 5 801 banquiers privés, un encours sous gestion de 259 milliards CHF et une collecte nette supérieure à 6 milliards CHF provenant de plus de 793 000 clients. Fondée en 1974 par la famille Zanon Valgiurata, établie à Genève et possédant des bureaux à Lugano, Londres, Monaco, Bahreïn, aux îles Caïmans, à Buenos Aires et à Montevideo, ISPBM a été intégrée à Fideuram en 2018. Au 31 décembre 2019, ISPBM affichait un encours sous gestion supérieur à 5,1 milliards CHF et employait 176 professionnels.

À propos du Groupe REYL

Fondé en 1973, le Groupe REYL est un groupe bancaire diversifié et indépendant avec une présence en Suisse (Genève, Zurich, Lugano), en Europe (Londres, Luxembourg, Malte) et dans le reste du monde (Singapour, Dubai). Au 30 juin 2020, le Groupe REYL administrait des avoirs supérieurs à CHF 13 milliards et employait plus de 220 collaborateurs. Développant une approche innovante du métier bancaire, le Groupe accompagne une clientèle d'entrepreneurs internationaux et d'investisseurs institutionnels par le biais de ses lignes d'activités Wealth Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Advisory & Structuring, Asset Services et Asset Management.

