Global Times: Sin-ťiang již není odlehlým koutem Číny, ale klíčovou oblastí Nové Hedvábné stezky: Si

PEKING, 20. července 2022 /PRNewswire/ -- Osm let po své návštěvě čínského regionu Sin-ťiang v roce 2014 podnikl čínský prezident Si Ťin-pching druhou cestu do severozápadní oblasti Číny a promluvil zde o úsilí, které Komunistická strana Číny vynaloží na správu této oblasti v nové éře, přičemž podtrhl důležitost sociální stability a trvalé bezpečnosti a významnou roli regionu při budování iniciativy Nová Hedvábná stezka.



Podle analytiků prezidentova návštěva Sin-ťiangu signalizuje, že po dosažení zásadních změn od narušení ke stabilitě vstupuje oblast Sin-ťiang do nové fáze budování cesty čínského otevírání se západním směrem.



Během svého pobytu v regionu Sin-ťiang, který probíhal od úterý do pátku, navštívil prezident Si řadu míst v Urumči. Navštívil také města Shihezi a Turpan, kde si prohlédl vesnice a výrobní a stavební sbor Sin-ťiangu a mluvil s místními obyvateli.



Prezident Si během návštěvy rovněž vyzval k rozvoji Sin-ťiangu jako sjednoceného, harmonického, prosperujícího a kulturně vyspělého regionu se zdravými ekosystémy a spokojenými obyvateli.



Prezidentova návštěva regionu Sin-ťiang je významným důkazem toho, že při zachování dlouhodobé stability a dosažení hospodářské prosperity vstupuje region Sin-ťiang do nové fáze hospodářského rozvoje a stává se hlavním centrem pro budování čínské iniciativy Nová Hedvábná stezka a bránou pro navázání hlubší spolupráce se západními zeměmi, uvedl pro Global Times Wang Yuting, docent Ústavu pro studium čínského pohraničí při Čínské akademii sociálních věd.

Sin-ťiang a celá západní oblast Číny dosáhly stability, což je základem pro to, aby Čína dále posilovala svůj západní region a prohlubovala spolupráci se zeměmi střední a západní Asie, řekl Wang a poznamenal, že role Sin-ťiangu jako hlavního uzlu hospodářského pásu Hedvábné stezky má významnou strategickou hodnotu a význam.



V úterý prezident Si navštívil mezinárodní pozemní přístav v Urumči. „Iniciativa Nové Hedvábné stezky přinesla od svého zahájení plodné výsledky. Společné budování Nové Hedvábné stezky pokračuje a Sin-ťiang již není odlehlým koutem Číny, ale ústřední hospodářskou oblastí. Vaše práce má historický význam," řekl Si.

Wang rovněž zdůraznil, že prezidentova návštěva v Sin-ťiangu rovněž ukázala čínskou snahu o zlepšení správy tohoto regionu v nové éře, včetně udržování stability prostřednictvím etnické jednoty, péče o kulturu, podpory prosperity místních obyvatel a dlouhodobého rozvoje.

Čínské výrobky mohou být vyváženy do USA a dalších západních zemí z pobřežních oblastí a také do ostatních regionů přes pozemní dopravní síť, což může nejen uspokojit stále silnější poptávku ze sousedních zemí, ale také pomoci urychlit otevírání regionu a najít nové cesty na světové trhy, řekl Wang.

