iHerb достигает важных рубежей в обслуживании клиентов

Пользователи ведущих онлайн-платформ высоко оценивают iHerb

ПАСАДЕНА (шт. Калифорния), 3 августа 2022 г. /PRNewswire/ -- В прошлом месяце iHerb, крупнейшая в мире платформа электронной коммерции, посвященная здоровому образу жизни, достигла значительных рубежей. Компания с радостью объявляет о своих рейтингах среди клиентов Google, Google Play Store и Apple App Store. Благодаря рейтингу 4,9 в Google и 4,8 в Google Play Store и Apple App Store, это и без того хорошо оцененное приложение еще больше упрочило свои позиции. Обновленные функции и улучшенный функционал показывают, что iHerb стремится к удовлетворению потребностей клиентов.

Meet iHerb. As the world’s biggest and best health and wellness shop, you can shop over 30,000 products from 1,600 brands -- all on one easy-to-use app. Find authentic products, real reviews, 24/7 customer support, and seamless shipping all over the world.

Благодаря простому в использовании интерфейсу и всеобъемлющему выбору продукции приложение iHerb быстро превратилось в популярную торговую платформу среди клиентов. Компания неизменно получает высокие рейтинги и отзывы, включая более 98 тысяч оценок на устройствах с iOS и более 440 тысяч оценок на устройствах с Android. Покупатели ценят возможность найти все, что им нужно, в одном месте, а программа лояльности приложения служит дополнительным бонусом, побуждающим их пользоваться им снова. iHerb — это крупнейший и лучший в мире магазин товаров для здорового образа жизни, а значит, клиенты могут быть уверены в том, что они получают лучший выбор и лучшие цены, где бы они ни находились.

«Мы всегда стремимся к обеспечению превосходного качества обслуживания клиентов, и мы очень рады, что достигли этого рубежа. Наши клиенты всегда были нашим главным приоритетом, их отзывы отражают наши основные ценности, и мы с удовольствием будем и дальше обеспечивать их наилучшим обслуживанием». Вице-президент по цифровому маркетингу Нил Фолгейт (Neil Folgate)

Скачайте приложение прямо сейчас, посетив веб-сайт https://www.iherb.com/info/applanding

Информация о компании iHerb: Компания iHerb — крупнейший в мире интернет-ритейлер в категории «Витамины, минералы, БАД». Компания стремится расширить свое присутствие в других сферах рынка товаров для здорового образа жизни. Пользуясь доверием миллионов людей в более чем 185 странах, iHerb предлагает тщательно подобранный ассортимент фирменных и инновационных продуктов сторонних поставщиков, а также собственного производства по самым выгодным ценам. Для данной продукции доступен выбор различных вариантов доставки. https://www.iherb.com

Контакты для прессы: [email protected]

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=iepMy_1vefw

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1826474/iHerb_Logo.jpg

SOURCE iHerb