iHerb atinge marcos de atendimento ao cliente

iHerb recebe as classificações mais altas de clientes nas principais plataformas on-line

PASADENA, Califórnia, 2 de agosto de 2022 /PRNewswire/-- A iHerb, maior plataforma de comércio eletrônico do mundo dedicada à saúde e ao bem-estar, atingiu marcos significativos no mês passado. A empresa tem o prazer de anunciar suas classificações entre Clientes do Google, Google Play Store e Apple App Store. Com uma classificação de 4,9 estrelas no Google, 4,8 na Google Play Store e na Apple App Store, o aplicativo já bem avaliado acaba de melhorar ainda mais. Com recursos atualizados e maior funcionalidade, é evidente que a iHerb está comprometida com a satisfação do cliente.

Conheça a iHerb. A maior e melhor loja de saúde e bem-estar do mundo. Você pode comprar mais de 30 mil produtos de 1.600 marcas, tudo em um aplicativo fácil de usar. Pode, ainda, encontrar produtos autênticos, avaliações reais, suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana e envio integrado para todo o mundo

O aplicativo iHerb rapidamente se tornou a plataforma de compras dos clientes, graças à sua interface fácil de usar e seleção abrangente de produtos. A empresa tem mantido consistentemente altas classificações e avaliações, com mais de 98 mil classificações no iOS e mais de 440 mil classificações no Android. Os compradores apreciam poder encontrar tudo o que precisam em um só lugar, e o programa de recompensas do aplicativo é um bônus adicional que os fazem retornar. Como a iHerb é a maior loja de saúde e bem-estar do mundo, os clientes podem ter a certeza de que estão recebendo a melhor seleção e preços possíveis, onde quer que estejam.

"Sempre estivemos comprometidos em oferecer uma excelente experiência para o cliente e estamos entusiasmados em ter alcançado esse marco. Nossos clientes sempre foram nossa principal prioridade, seus feedbacks refletem nossos valores essenciais e esperamos continuar a oferecer o melhor serviço possível a eles no futuro." Declarou Neil Folgate, vice-presidente de Marketing Digital

Baixe o aplicativo agora acessando https://www.iherb.com/info/applanding

Sobre a iHerb: Somos a maior plataforma de comércio eletrônico do mundo dedicada à categoria de vitaminas, minerais, suplementos, com uma presença cada vez maior em outras áreas da saúde e do bem-estar do consumidor. Com a confiança de milhões de pessoas em mais de 185 países, oferecemos um portfólio selecionado de produtos de marca e inovadores de terceiros e patenteados, com o melhor valor possível, entregues de forma conveniente diretamente a nossos clientes. https://www.iherb.com

