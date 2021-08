Die KI-Anwendungen von InferVision wurden entwickelt, um Kliniker bei der schnellen und genauen Analyse von Anzeichen für Lungeninfektionen auf regulären Thorax-CT-Bildern zu unterstützen. Diese Bilder werden so bearbeitet, dass sie eine Mattigkeitseintrübung und eine hohe Gewebedichte anzeigen, die die Hauptmerkmale einer durch das Coronavirus verursachten viralen Lungenentzündung sind. Wenn diese Befunde vorliegen, wird das Personal sofort gewarnt, so dass potenzielle COVID-19-Patienten priorisiert werden können. Das System ermöglicht auch den Vergleich von Prioritäten, so dass Kliniker das Fortschreiten der Krankheit im Laufe der Zeit überwachen können, was ihnen hilft, bessere Behandlungspläne zu erstellen.