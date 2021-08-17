InferVision AI помогает ЕК контролировать распространение вариантов COVID-19

Предлагаемые компанией InferVision прикладные средства искусственного интеллекта разработаны для помощи врачам и позволяют быстро и точно анализировать признаки легочных инфекций, имея на руках обычные снимки КТ грудной клетки. Эти изображения обрабатываются с целью выявления затемнений по типу матового стекла и высокой плотности тканей, являющихся ключевыми признаками вирусной пневмонии, вызванной коронавирусом. При обнаружении таких признаков незамедлительно оповещается персонал, что позволяет уделять приоритетное внимание пациентам с возможным заражением COVID-19. Система также обеспечивает сопоставление текущих результатов с предыдущими, позволяя врачам отслеживать развитие заболевания с течением времени для планирования эффективного лечения.

Руководитель европейского подразделения компании InferVision Сунь Йипэн (Sun Yipeng) прокомментировал это следующим образом: «Многие из нас потеряли близких во время пандемии. Медицинский мир отдал свои ресурсы на решение этой критически важной проблемы, и мы гордимся возможностью предоставить передовую технологию тем, кто сражается на передовых рубежах. Мы убеждены в том, что использование искусственного интеллекта в этой работе будет способствовать улучшению качества жизни человечества по всему миру».

Процесс отбора, проводимого Европейской комиссией, основывается на трех критериях: 1) техническое совершенство и степень проработки технологии, 2) возможность быстрого предоставления услуг выбранной больнице и 3) осуществимость предлагаемого плана установки системы в заданном количестве больниц. Компания InferVision соответствует всем критериям, демонстрируя высочайшие стандарты.

Европейская комиссия получила полезную информацию об использовании анализа изображений с помощью искусственного интеллекта применительно к развитию заболевания COVID-19 в легких, и предполагается, что расширение контракта обеспечит дополнительные достоверные доказательства преимуществ использования ИИ в сфере здравоохранения.

Информация о компании InferVision

InferVision — одно из ведущих высокотехнологичных предприятий мирового масштаба, работающих в области медицинского искусственного интеллекта. Компания предоставляет врачам возможности для повышения эффективности и качества диагностики пациентов, а также улучшения лечения и снижения затрат. Компания InferVision использует технологии искусственного интеллекта и глубокого обучения для разработки различных платформ, включая платформу управления прикладными средствами искусственного интеллекта, исследовательскую платформу анализа данных, получаемых с помощью искусственного интеллекта, и несколько клинических приложений искусственного интеллекта, а также медицинские системы ИИ для контроля качества, организации здравоохранения и научных исследований. Компания InferVision предоставляет современные интеллектуальные услуги плательщикам, поставщикам и пациентам, воплощая в себе лозунг «Развитие технологий — стимул для медицины». Для получения более подробной информации посетите сайт компании по адресу https://global.infervision.com или обратитесь к г-ну Сунь Йипену (Sun Yipeng), [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1595169/InferRead_CT.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1595170/InferVision_European_Commission.jpg

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