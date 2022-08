Le M/V Riva Wind et le M/V Arizona quittent l'Ukraine avec 105 000 tonnes de céréales

Deux navires supplémentaires ramassent des céréales en Russie

JAKARTA, Indonésie, 8 août 2022 /PRNewswire/ -- Le navire de Harvest Commodities, M/V Riva Wind, a quitté le port d'Odessa, en Ukraine, avec 50 000 tonnes de céréales, et le second navire, M/V Arizona, a quitté le port de Chornomorsk, en Ukraine, avec 55 000 tonnes de céréales. Les céréales appartiennent à une coentreprise entre Harvest Commodities SA et le groupe indonésien Arsari Group. Cette coentreprise est gérée par PT Comexindo International.

(Left to right) Arsari Group CEO Hashim S. Djojohadikusumo, Ukrainian Ambassador to Indonesia Vassyl Hamianin, Harvest Commodities SA Chairman Gaurav Srivastava in a meeting in Jakarta, 2 August 2022.

Ces navires font partie des premières expéditions commerciales en provenance d'Odessa depuis le début du conflit, le 24 février 2022. Leur passage en toute sécurité a été rendu possible grâce aux efforts inlassables et à l'accord entre les gouvernements américain, russe, ukrainien, turc et indonésien, ainsi que les Nations unies.

« Je voudrais féliciter la collaboration entre les dirigeants des États-Unis, de la Russie, de l'Ukraine, de l'Indonésie et de la Türkiye (anciennement connue sous le nom de Turquie) pour avoir trouvé suffisamment de terrain d'entente afin qu'ils aient une vision alignée pour atténuer la pénurie alimentaire mondiale », a déclaré Gaurav Srivastava, président de Harvest Commodities SA. « J'espère que cela peut être un premier pas vers une désescalade du conflit. »

« Je tiens également à remercier tout particulièrement les capitaines et les équipages des deux navires, qui attendent leurs navires depuis février 2022 en Ukraine. Sortir les navires du port d'Odessa, qui a été fortement miné, est un acte de grande bravoure et de compétence. » Les navires se dirigent vers la Türkiye (anciennement connue sous le nom de Turquie).

En outre, deux autres navires ramassent les céréales appartenant à Harvest Commodities à Novorossiysk, en Russie : le M/V Shark avec 25 000 tonnes de céréales et le M/V Bronco avec 10 000 tonnes de céréales.

M. Srivastava a déclaré : « Étant donné que l'Indonésie est le président du G20, le président d'Arsari, Hashim Djojohadikusumo, et moi-même partageons une vision commune pour soutenir l'initiative du programme alimentaire de la Russie et de l'Ukraine. Nous sommes honorés de faire ce travail ensemble. »

Il s'agit de la première d'une longue série d'expéditions au cours desquelles la coentreprise PT Comexindo International achète des céréales aux agriculteurs russes et ukrainiens et les vend à des acheteurs internationaux.

Harvest Commodities SA est un négociant et distributeur international de produits agricoles dont l'objectif est de faire correspondre l'offre et la demande, de gérer la chaîne d'approvisionnement et de créer de la valeur grâce à des services personnalisés de logistique, de finance et d'atténuation des risques. Elle est présente à Los Angeles (États-Unis), Moscou (Russie), Kiev (Ukraine), Genève (Suisse), Jakarta (Indonésie).

PT Comexindo International, anciennement connu sous le nom de PT Prima Comexindo, membre d'Arsari Group, est actif dans le commerce international depuis 1986, notamment dans des pays comme la Russie, l'Ukraine, le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, l'Ouzbékistan, l'ex-Yougoslavie, l'Afrique et l'Asie du Sud-Est.

