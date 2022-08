M/V Riva Wind e M/V Arizona partem da Ucrânia com 105 mil toneladas de grãos

Dois navios adicionais recolhendo grãos na Rússia

JACARTA, Indonésia, 8 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- O navio da Harvest Commodities, o M/V Riva Wind, partiu do porto de Odessa, na Ucrânia, com 50 mil toneladas de grãos e o segundo navio, o M/V Arizona, deixou o porto de Chornomorsk, na Ucrânia, com 55 mil toneladas de grãos. Os grãos pertencem a um empreendimento conjunto entre a Harvest Commodities SA e o Arsari Group da Indonésia. O empreendimento conjunto é feito por meio da PT Comexindo International.

(Da esquerda para a direita) Hashim S. Djojohadikusumo, CEO do Arsari Group, Vassyl Hamianin, embaixador ucraniano na Indonésia, Gaurav Srivastava, presidente da Harvest Commodities SA, em uma reunião em Jacarta, em 2 de agosto de 2022. (PRNewsfoto/Harvest Commodities SA)

Os navios estão entre os primeiros envios comerciais a zarparem de Odessa desde o início do conflito em 24 de fevereiro de 2022. Sua passagem segura foi possibilitada como resultado dos esforços e acordos incansáveis entre os governos dos Estados Unidos, da Rússia, da Ucrânia, da Turquia e da Indonésia, bem como das Nações Unidas.

"Gostaria de parabenizar a colaboração entre a liderança dos Estados Unidos, Rússia, Ucrânia, Indonésia e Türkiye (anteriormente conhecida como Turquia) por encontrar terreno comum suficiente para que tenham uma visão alinhada para aliviar a escassez global de alimentos", disse Gaurav Srivastava, presidente da Harvest Commodities SA. "Espero que este possa ser um primeiro passo para a desaceleração do conflito."

"Também quero agradecer aos capitães e tripulações dos dois navios, que aguardavam em seus navios na Ucrânia desde fevereiro de 2022. Tirar os navios do porto de Odessa, que foi fortemente minado, é um ato de grande coragem e habilidade." Os navios estão indo para a Türkiye (anteriormente conhecida como Turquia).

Além disso, dois navios adicionais estão recolhendo grãos de propriedade da Harvest Commodities em Novorossiysk, na Rússia — o M/V Shark, com 25 mil toneladas de grãos e o M/V Bronco, com 10 mil toneladas de grãos.

O Sr. Srivastava disse: "Devido ao fato de que a Indonésia preside o G20, o presidente da Arsari, Hashim Djojohadikusumo e eu compartilhamos uma visão comum para apoiar a iniciativa do programa de alimentos da Rússia e da Ucrânia. Estamos honrados em fazer esse trabalho juntos."

Esta é a primeira de muitas remessas nas quais o empreendimento conjunto da PT Comexindo International compra grãos de agricultores russos e ucranianos e os vende a compradores internacionais.

A Harvest Commodities SA é uma comerciante e distribuidora internacional de produtos agrícolas com foco na adequação da oferta e da demanda, gestão da cadeia de suprimentos e criação de valor por meio de serviços personalizados de logística, finanças e mitigação de riscos. A empresa tem operações em Los Angeles, nos EUA, em Moscou, na Rússia, em Kiev, na Ucrânia, em Genebra, na Suíça e em Jacarta, na Indonésia.

A PT Comexindo International, anteriormente conhecida como PT Prima Comexindo, membro do Arsari Group, atua em comércio internacional desde 1986, especialmente em países como Rússia, Ucrânia, Cazaquistão, Azerbaijão, Uzbequistão, ex-Iugoslávia, África e Sudeste Asiático.

