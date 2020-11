MEBO International participó en CIIE por tercera vez

En respuesta al espíritu de CIIE, MEBO International, mediante la integración de la gran industria de la salud, ha lanzado nuevos planes estratégicos, trabajando en la construcción de una plataforma de comercio de servicios diversificada que vincule con todo el mundo. A través de CIIE, MEBO se asoció con el Bay Area Council (BAC) en California para establecer una plataforma internacional transfronteriza para el comercio de servicios. MEBO International y BAC tienen una base profunda y sólida para la cooperación. Las empresas de la alianza de BAC contribuirán a la exportación de series de productos estadounidenses de alta calidad, mientras que la fuerza del mercado internacional de MEBO en más de 70 países de todo el mundo establecida en los últimos 33 años ayudará a seleccionar los productos de alta calidad y construir una plataforma de comercio de servicios mundiales a gran escala, proporcionando servicios integrales para los consumidores globales.

En los últimos años, ajustándose a la creciente tendencia de la digitalización, el networking y la intelectualización, MEBO se ha unido a las plataformas internacionales de comercio electrónico transfronterizo como AliExpress, Shopify, Joybuy.com, etc., y también, ha creado sus propias tiendas online como MEBOSTORE y iMEBO.

En la era post-pandemia, el patrón económico mundial está experimentando profundos cambios. La apertura de CIIE sirve como una nueva puerta de la apertura de China al mundo. En el gran evento, como líder mundial en el campo de las ciencias de la vida regenerativas, MEBO International contribuyó continuamente al desarrollo de la liberalización y diversificación del comercio centrándose en la vida y la salud de las personas, y manteniéndose fiel a su misión de beneficiar al mundo.

MEBO Group, fundada en 1987, ha establecido dos sedes respectivamente en California, Estados Unidos y Beijing, China. Con la tecnología médica regenerativa para quemaduras, heridas y úlceras como tecnología central, MEBO Group se dedica a construir una red de emergencia para quemaduras, heridas y úlceras en todo el mundo. Ahora sus productos y tecnología han cubierto más de 70 países y regiones de todo el mundo. Además, MEBO Group ha establecido múltiples centros de investigación de medicina regenerativa o ciencias de la vida regenerativas mediante la cooperación con universidades y colegios estadounidenses y chinos, como Harvard Medical School, The University of Southern California (USC), Cal State, LA, Nankai University, Shandong University, etc., promoviendo el desarrollo de la medicina regenerativa.

Contacto: Tom Tao, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1327452/CIIE_2020.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1327453/MEBO_International_Exhibition_Booth.jpg

