MEBO International po raz trzeci na CIIE

Stoisko MEBO International usytuowano w alejce poświęconej urządzeniom medycznym i produktom leczniczym. Jest to miejsce, w którym debiutują różnorodne produkty i technologie lecznicze uosabiające nadzieje i dążenia do godnego i zdrowego życia. Podczas tegorocznych targów MEBO International zaprezentowało swoje flagowe produkty, w tym GI Regenerate zawierający w swoim składzie szereg regeneracyjnych, odżywczych substancji i składników naturalnych, suplement diety o nazwie Glymate przeznaczony do kontrolowania poziomu cukru we krwi oraz MIAGE – nową serię produktów do pielęgnacji skóry niezawierających wody, opartych na technologiach opatentowanych przez koncern MEBO. Ponadto MEBO International zajmuje się również opracowywaniem i promowaniem na świecie preparatów stosowanych w tradycyjnej medycynie chińskiej (TCM).