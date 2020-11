A MEBO International participou da CIIE pela terceira vez

O estande da MEBO International estava localizado no saguão de equipamentos médicos e produtos para a saúde. O saguão é o local onde vários produtos e tecnologias de assistência à saúde fazem a sua primeira apresentação para o mundo, incorporando aqui as esperanças e as buscas das pessoas por uma vida boa e saudável. Na exposição deste ano, a MEBO International apresentou seus principais produtos incluindo o GI Regenerate, que contém várias substâncias nutricionais regenerativas e ingredientes naturais, o suplemento dietético Glymate para o equilíbrio da glicose no sangue e a linha MIAGE, uma linha totalmente nova de produtos sem água para cuidar da pele desenvolvida com base em tecnologias patenteadas do Grupo MEBO. Além disso, a MEBO International tem compromisso com o desenvolvimento e a promoção de prescrições da medicina tradicional chinesa clássica em todo o mundo.

Em resposta ao espírito da CIIE, a MEBO International, por meio da integração da grande indústria da saúde, lançou novos planos estratégicos, trabalhando no desenvolvimento de uma plataforma de serviços diversificados que conectará o mundo todo. Por meio da CIIE, a MEBO fez uma parceira com o Bay Area Council (BAC) da Califórnia para estabelecer uma plataforma internacional para intercâmbio de serviços entre as fronteiras. A MEBO International e o BAC têm bases profundas e sólidas para a cooperação. As empresas da aliança do BAC contribuirão para a exportação de uma série de produtos de alta qualidade dos EUA, enquanto a força de mercado internacional da MEBO em mais de 70 países do mundo, estabelecida nos últimos 33 anos ajudará a selecionar os produtos de alta qualidade e a desenvolver uma plataforma mundial de comércio de serviços em larga escala, oferecendo serviços em só lugar para consumidores globais.

Nos últimos anos, em conformidade com a crescente tendência de digitalização, comunicação em rede e intelectualização, a MEBO se uniu a plataformas de comércio eletrônico internacionais como AliExpress, Shopify, Joybuy.com, etc., e também estabeleceu suas próprias lojas on-line como MEBOSTORE e iMEBO.

Na era pós-pandemia, o padrão econômico mundial está sofrendo profundas mudanças. A abertura da CIIE representa uma nova porta da China aberta para o mundo. No grande evento, como uma líder mundial na área de ciência da vida regenerativa, a MEBO International contribuiu continuamente para o desenvolvimento da liberalização e diversificação do comércio por meio do enfoque na vida e na saúde humana, e mantendo-se fiel à sua missão de beneficiar o mundo.

O Grupo MEBO, fundado em 1987, tem duas sedes, respectivamente, na Califórnia, EUA e em Pequim, China. Com a tecnologia médica regenerativa para queimaduras, feridas e úlceras como sua tecnologia central, o Grupo MEBO dedica-se a desenvolver uma rede de emergência para queimaduras, feridas e úlceras em todo o mundo. Atualmente, seus produtos e tecnologias abrangem mais de 70 países e regiões em todo o mundo. Além disso, o Grupo MEBO estabeleceu vários centros de pesquisa em medicina regenerativa ou ciência da vida regenerativa por meio da cooperação de faculdades e universidades dos EUA e da China como a Harvard Medical School, The University of Southern California (USC), Cal State, LA, Universidade de Nankai, Universidade de Shandong, etc., para promover o desenvolvimento da medicina regenerativa.

