Międzynarodowy lider w dziedzinie wellness, firma iHerb, obchodzi 26. rocznicę wprowadzenia na rynek produktów zdrowotnych i wellness w przystępnej cenie

Największa na świecie platforma eCommerce poświęcona sprzedaży witamin, minerałów i suplementów świętuje kolejny rok nieprzerwanej ekspansji dzięki specjalnym promocjom.

PASADENA, Kalifornia, 1 września 2022 r. /PRNewswire/ -- Firma iHerb, dostawca najwyższej jakości produktów zdrowotnych i wellness, z dumą świętuje 26. rocznicę powstania. Założona w 1996 roku z przekonania, że zdrowe i zrównoważone życie powinno być wygodne i dostępne dla każdego, spółka iHerb rozrosła się do zespołu liczącego ponad 2 400 osób i 11 milionów aktywnych klientów w ponad 185 krajach.

iHerb's 26th Anniversary

Od ponad dwóch dekad firma iHerb konsekwentnie rozwija się i wprowadza innowacje, kierując się zasadą, że dbanie o ciało jest ważne w odniesieniu do każdego. Platforma e-commerce, iHerb.com, zapewnia klientom obsługę z uwzględnieniem specyfiki lokalnej, dzięki czemu zakupy najlepszych produktów wellness w najlepszych cenach są szybkie i proste dla użytkowników na całym świecie. Sklep jest dostępny w 16 językach, 74 walutach i 34 dostosowanych do lokalnych warunków opcjach płatności, oferując jednocześnie ponad 30 tys. produktów w takich kategoriach jak witaminy, suplementy, sport, pielęgnacja ciała, pielęgnacja skóry, uroda, dzieci, dom, artykuły spożywcze i zwierzęta. Z niezrównanym międzynarodowym zasięgiem obejmującym wysyłki do ponad 185 krajów, globalna sieć dystrybucyjna iHerb opiera się na ośmiu światowych centrach realizacji zamówień i centrach magazynowych z kontrolowaną temperaturą oraz na najnowocześniejszym łańcuchu dystrybucji. Dzięki temu firma wysyła swoje produkty bezpośrednio do konsumentów – bez udziału zewnętrznych sprzedawców – i zapewnia najwyższą jakość i świeżość za każdym razem.

„Obchodząc w tym roku 26. rocznicę powstania, jesteśmy zarówno wdzięczni za przebytą drogę, jak i pełni energii do poszukiwania nowych, innowacyjnych sposobów oferowania naszym klientom najdoskonalszego wyboru wysokiej jakości produktów zdrowotnych i wellness w najlepszej możliwej cenie, wygodnie dostarczanych bezpośrednio do ich drzwi – powiedział Emun Zabihi, prezes zarządu iHerb. - W iHerb głęboko wierzymy, że każdy na świecie powinien mieć swobodny dostęp do produktów, które pomogą mu prowadzić zdrowe, optymalne życie. Zaangażowany zespół iHerb ciężko pracował, aby zapewnić swoim klientom ten dostęp wszędzie tam, gdzie jest to możliwe".

Z okazji 26 lat promowania wellness firma iHerb uruchomiła nowy quiz welness, aby jeszcze bardziej uprościć klientom znalezienie odpowiednich produktów, które pozwolą im zrealizować cele związane ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem.

Obok regularnych cotygodniowych i ogólnodostępnych promocji firma oferuje klientom specjalne oferty rocznicowe we wszystkich kategoriach, dzięki którym mogą świętować razem z marką dostępną od dziś na stronie iHerb.com.

iHerb to największy na świecie detaliczny sklep internetowy zajmujący się sprzedażą witamin, minerałów i suplementów diety, z coraz wyraźniejszą obecnością w innych obszarach zdrowia i wellness. Ciesząc się zaufaniem milionów klientów w ponad 185 krajach, firma oferuje wachlarz starannie wyselekcjonowanych, markowych i innowacyjnych produktów firm trzecich oraz produktów własnych w najlepszej możliwej cenie, wygodnie dostarczanych bezpośrednio do odbiorców. https://www.iherb.com

KONTAKT: [email protected]

Wideo - https://www.youtube.com/watch?v=OAG1ifdZayA

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1889339/iHerb_Logo.jpg

SOURCE iHerb