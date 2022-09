Líder global de bem-estar, a iHerb comemora seu aniversário de 26 anos tornando os produtos de saúde e bem-estar fáceis e acessíveis

A maior plataforma de comércio eletrônico do mundo dedicada a vitaminas, minerais e suplementos marca mais um ano de expansão contínua com promoções especiais

PASADENA, Califórnia, 1º de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A iHerb, o destino para uma variedade selecionada dos melhores produtos de saúde e bem-estar do mundo, tem o orgulho de comemorar seu aniversário de 26 anos. Fundada em 1996, com base na crença de que uma vida saudável e equilibrada deve ser conveniente e acessível para todos, a operação da iHerb cresceu e se tornou uma equipe de mais de 2.400 pessoas, com 11 milhões de clientes ativos em mais de 185 países.

Há mais de duas décadas, a iHerb cresce e inova de forma consistente, com base no ethos de que cada corpo é importante. A plataforma de comércio eletrônico iHerb.com oferece aos clientes uma experiência localizada, que torna a compra dos melhores produtos de bem-estar com os melhores preços rápida e simples para pessoas do mundo todo. A loja suporta 16 idiomas, 74 moedas e 34 opções de pagamento localizadas, ao mesmo tempo que oferece mais de 30 mil produtos em categorias como vitaminas, suplementos, esportes, cuidados pessoais, cuidados com a pele, beleza, crianças, casa, mercado e animais de estimação. Com um alcance internacional incomparável e envio para mais de 185 países, a rede de distribuição global da iHerb tem o respaldo de oito centros globais climatizados de atendimento e estoque e de uma cadeia de distribuição de ponta. Isso permite que a marca envie seus produtos diretamente para os consumidores — nunca por meio de vendedores terceirizados — e garanta a mais alta qualidade e frescor sempre.

"Ao comemorarmos nosso 26º aniversário este ano, somos gratos pela jornada pela qual passamos e estamos cheios de energia para encontrar formas novas e inovadoras de oferecer a nossos clientes a melhor seleção de produtos de saúde e bem-estar com o melhor valor possível, entregues convenientemente nas portas de suas casas", disse Emun Zabihi, CEO da iHerb. "Na iHerb, acreditamos que todas as pessoas do mundo devem ter acesso fácil a produtos que as ajudarão a viver sua vida melhor e com mais saúde. Nossa equipe dedicada da iHerb tem trabalhado arduamente para oferecer esse acesso a nossos clientes em todos os lugares possíveis."

Em comemoração aos 26 anos de promoção do bem-estar, a iHerb lançou um novo quiz de bem-estar para tornar ainda mais simples para os clientes encontrar os produtos certos para alcançar suas metas de saúde e bem-estar.

A marca também está oferecendo promoções especiais de aniversário em todas as categorias, além de suas promoções semanais e em todo o site, para que os clientes aproveitem e comemorem junto com a marca. Disponível hoje em iHerb.com.

Sobre a iHerb: Somos a maior plataforma de comércio eletrônico do mundo dedicada à categoria de vitaminas, minerais e suplementos, com uma atuação crescente em outras áreas da saúde e do bem-estar do consumidor. Com a confiança de milhões de pessoas em mais de 185 países, oferecemos um portfólio selecionado de produtos de marca e inovadores de terceiros e patenteados, com o melhor valor possível, entregues de forma conveniente diretamente a nossos clientes. https://www.iherb.com

