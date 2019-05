Natura &Co i Avon łączą siły tworząc globalnego lidera kosmetycznego w sprzedaży bezpośrednio do konsumentów

SÃO PAULO i LONDYN, 23 maja 2019 r. /PRNewswire/ -- Spółka Natura &Co (B3: NATU3) ogłasza, że dokonuje nabycia Avon Products, Inc. (NYSE: AVP) w transakcji obejmującej nabycie wszystkich udziałów, tym samym tworząc czwartą co do wielkości grupę kosmetyczną na świecie i potężną siłę niosącą dobro w branży.

Połączenie firm prowadzi do utworzenia najlepszej w swojej klasie, wielomarkowej i wielokanałowej grupy kosmetycznej z bezpośrednim kontaktem z konsumentami każdego dnia. Grupa będzie zajmowała wiodącą pozycję w sprzedaży przez relacje poprzez sieć ponad 6,3 milionów konsultantów i przedstawicieli Avon i Natura. Na całym świecie grupa będzie miała 3200 sklepów, a w wyniku połączenia obecność cyfrowa marek zostanie także wzmocniona. Połączona grupa ma zgodnie z szacunkami przynosić roczny przychód brutto na poziomie ponad 10 miliardów dolarów, zatrudniać ponad 40 000 partnerów i działać na terenie 100 krajów.



Wykorzystując kultowe pozycje marek, wspólną pasję w zakresie relacji i możliwości omnikanałowe, poszerzona grupa dotrze z produktami kosmetycznymi do ponad 200 milionów klientów na całym świecie o każdej porze, w dowolnym miejscu i dowolnego dnia. Dodanie marki Avon do portfela już obejmującego Natura, The Body Shop i Aesop pozwoli firmie Natura &Co na usprawnienie możliwości lepszego służenia różnym profilom konsumentów w różnorodnych kanałach dystrybucji oraz na wejście na nowe rynki.



Marki Avon i Natura zostały założone przez osoby kierujące się misją i docierają do klientów przez potężną grupę niezależnych mikro-przedsiębiorców, głównie kobiet, które pełnią role ambasadorów marki i doradców kosmetycznych. Avon to kultowa marka z ponad 130-letnimi tradycjami i jest wiodącą na świecie platformą sprzedaży kosmetyków przez relacje. Solidna pozycja marki w kluczowych kategoriach kosmetyków oraz konkurencyjne pozycjonowanie w szeregu rynków przyczyniają się do znacznego potencjału wzrostu w przyszłości.



Spółka Natura &Co spodziewa się, że połączenie firm doprowadzi do docelowych synergii szacowanych na poziomie 150 do 250 milionów dolarów rocznie. Część tej kwoty zostanie ponownie zainwestowana w działalność w celu usprawnienia możliwości w zakresie sprzedaży społecznościowej i cyfrowej, badania i rozwój oraz inne inicjatywy, co ma doprowadzić do dalszego zwiększania zasięgu geograficznego całej grupy.

– Zawsze spoglądaliśmy na Avon z szacunkiem i podziwem. Natura powstała na kanwie pasji do kosmetyków i relacji, a dzisiejsza transakcja prowadzi do utworzenia potęgi w branży sprzedaży bezpośrednio do konsumentów. Sprzedaż bezpośrednia była siecią społecznościową zanim to słowo w ogóle powstało. Pojawienie się technologii i globalizacji tylko pomnożyło możliwości połączenia się z klientami w wartościowe sposoby. Model sprzedaży bezpośredniej przechodzi ewolucję w kierunku sprzedaży społecznościowej, a moc świata cyfrowego pozwoli grupie na wyjście poza tylko zapewnianie produktów i porad, umożliwiając promowanie wzmocnienia pozycji kobiet przez niezależność finansową i wyższą samoocenę. Wierzymy, że działalność gospodarcza może prowadzić do dobra. Wraz z Avon zintensyfikujemy nasze pionierskie dążenia w zakresie wnoszenia wartości społecznej, środowiskowej i gospodarczej do naszej ciągle rosnącej sieci – skomentował Luiz Seabra, współzałożyciel marki Natura.

– Po nabyciu marki Aesop w roku 2013 i The Body Shop w roku 2017 Natura &Co podejmuje kolejny ekscytujący, decydujący krok w kierunku utworzenia globalnej, wielomarkowej, wielokanałowej grupy, której przyświeca misja. Avon to niesamowita firma, kultowa marka z oddanymi sprzedawcami i ponad pięcioma milionami przedstawicieli, którzy także wierzą w moc relacji. Wspólnie usprawnimy nasze rozwijające się możliwości cyfrowe, sieć społecznościową konsultantów i przedstawicieli oraz wykorzystamy sklepy i marki na całym świecie do łączenia, wpływania i docierania do milionów konsumentów o różnych profilach każdego dnia. Nasza grupa stanie się tym samym niepowtarzalną, wspaniałą platformą wzrostu – zadeklarował Roberto Marques, przewodniczący wykonawczy spółki Natura &Co.

– Połączenie marek to początek nowego, ciekawego rozdziału w 130-letniej historii Avon. Decyzja jest dowodem postępów naszych dążeń do otwarcia marki Avon. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu będziemy mogli znacznie przyspieszyć realizację naszej strategii i przeprowadzić dalszą ekspansję w kanale internetowym. W ciągu minionego roku rozpoczęliśmy transformację mającą na celu wzmocnienie konkurencyjności Avon przez ponowne skupienie się na Niej, uproszczenie operacji i modernizację i cyfryzację marki. Wraz z Natura będziemy mieli większy dostęp do innowacji i portfela produktów, lepszą platformę cyfrową i e-handlu oraz usprawnione dane i narzędzia dla przedstawicieli, co doprowadzi do wzrostu i większej wartości dla udziałowców. Ponadto dzięki wsparciu Natura będziemy mogli nadal inwestować w przełomowe technologie usprawniające nasze możliwości cyfrowe i produktywność przedstawicieli. Tak Avon, jak i Natura to organizacje z misją. Połączenie marek pozwoli nam na lepszą służbę na rzecz milionów przedstawicieli, wykorzystując do tego międzynarodową obecność Avon z niegasnącym zaangażowaniem w przynoszenie Jej lepszych doznań i zarobków – dodał Jan Zijderveld, główny dyrektor wykonawczy Avon.

– Skupiamy się na usprawnieniu doznań przedstawicieli, przyspieszeniu ekspansji międzynarodowej, ujednoliceniu struktury kosztów, zwiększeniu elastyczności finansowej i koniec końców na umieszczeniu firmy w dobrej pozycji do długofalowego wzrostu i sukcesu. Rada z zaangażowaniem pracuje nad zwiększaniem wartości dla udziałowców. Połączenie z Natura otwiera nowy rozdział przyszłego wzrostu dla Avon. Rada Avon jest pewna co do tego, że Natura będzie poważnym partnerem dla marki Avon, jednocześnie zapewniając większą skalę, działania operacyjne i więcej możliwości dla pracowników i przedstawicieli. Połączenie jest źródłem niesamowitego potencjału dla obu grup udziałowców. Z przyjemnością popieramy tę transformacyjną w skutkach operację – dodał Chan Galbato, niewykonawczy przewodniczący Avon.

W ramach transakcji doszło do utworzenia nowej brazylijskiej spółki holdingowej Natura Holding S.A. Na podstawie stałego wskaźnika wymiany 0,300 udziału Natura Holding za każdą akcję zwykłą Avon udziałowcy Natura &Co będą w posiadaniu około 76% nowo powstałej, połączonej firmy, a posiadacze akcji zwykłych Avon będą w posiadaniu około 24%. Na podstawie ceny zamknięcia Natura z dnia 21 marca 2019 r., na dzień przed publikacją przez Natura dokumentu potwierdzającego negocjacje między Avon i Natura, transakcja wiąże się z 28% premią dla udziałowców Avon i wskazuje na wielokrotność EBITDA 2018 na poziomie 9,5 lub 5,6-raza, zakładając pełną realizację oczekiwanych synergii Natura. Biorąc pod uwagę cenę zamknięcia z dnia 21 maja 2019 r. transakcja wycenia firmę Avon na 3,7 miliarda dolarów, a wartość połączonej grupy wyniesie około 11 miliardów dolarów. Po zamknięciu transakcji akcje Natura Holding S.A. będą notowane na B3 z 55% akcjonariatu rozproszonego oraz ADR notowane będą na NYSE. Udziałowcy Avon będą mieli możliwość otrzymania ADR notowanych na NYSE lub akcji notowanych na B3. Dodatkowe informacje dostępne są w dokumencie dostępnym pod adresem: https://natu.infoinvest.com.br/ptb/7085/19550_691987.pdf.

Po realizacji transakcji rada dyrektorów połączonej spółki obejmie 13 członków, z czego 3 zostanie wyznaczonych przez Avon. Transakcja podlega zwyczajowym warunkom zamknięcia, w tym wymaga zatwierdzenia przez udziałowców Natura &Co i Avon, a także uzyskania pozwolenia od urzędów ochrony konkurencji w Brazylii i wybranych innych jurysdykcjach. Do zamknięcia transakcji ma dojść na początku roku 2020.

Doradcami finansowymi Natura &Co. były banki UBS Investment Bank i Morgan Stanley. Bank Goldman Sachs był doradcą finansowym Avon, a firma PJT Partners była doradcą finansowym członków rady dyrektorów Avon.

Telekonferencja i prezentacja

NATURA &Co przeprowadzi telekonferencję i prezentację w czwartek, 23 maja o 9:00 czasu brazylijskiego, 8:00 czasu wschodniego w celu omówienia transakcji.

Do telekonferencji można dołączyć po wybraniu numeru +55 11 3193-1001 lub +55 11 2820-4001 w Brazylii, +1-646-828-8246 lub bezpłatnego 1-800-492-3904 w USA i Kanadzie oraz +44 20 7442-5660 lub bezpłatnego 0-808-111-0152 w Wielkiej Brytanii. Kod potwierdzający: Natura. Uczestnicy powinni dołączyć do telekonferencji na 10 minut przed zaplanowanym czasem rozpoczęcia.

Prezentacja na żywo z konferencji i materiałów konferencyjnych będzie dostępna w internecie w zakładce relacji inwestorskich obu firmy na stronie http://choruscall.com.br/natura/extramay.htm.

O NATURA &CO

W wyniku połączenia marek Natura, Aesop i The Body Shop marka korporacyjna Natura &Co konsoliduje utworzenie globalnej, wielokanałowej i wielomarkowej grupy kosmetycznej kierującej się misją. Trzy firmy wchodzące w skład grupy zobowiązane są do wywierania pozytywnego wpływu gospodarczego, społecznego i środowiskowego. Założona w 1969 r. firma Natura to brazylijskie przedsiębiorstwo wielonarodowe w segmencie kosmetyków i higieny osobistej i jest liderem w sprzedaży bezpośredniej. Założona w 1976 r. w Brighton w Anglii przez Anitę Roddick The Body Shop to międzynarodowa marka kosmetyczna, która chce przyczynić się do zmiany świata na lepsze. Australijska marka Aesop została założona w 1987 r. w celu utworzenia serii wyjątkowych produktów pielęgnacji skóry, włosów i ciała.

O Avon Products, Inc.

Od 130 lat Avon stoi za kobietami, zapewniając innowacyjne produkty kosmetyczne wysokiej jakości, które sprzedawane są głównie kobietom przez kobiety. Miliony niezależnych przedstawicieli z całego świata sprzedają kultowe marki Avon, w tym Avon Color i ANEW, przez swoje sieci kontaktów, jednocześnie budując własne przedsiębiorstwa kosmetyczne w pełnym lub częściowym wymiarze godzin. Avon popiera uniezależnienie, przedsiębiorczość i dobrobyt kobiet. Jak do tej pory firma przekazała ponad miliard dolarów na cele związane z życiem kobiet przez Avon i Avon Foundation. Więcej na temat Avon i produktów firmy można znaleźć na stronie www.avonworldwide.com. #Stand4Her.

BRAK OFERTY LUB ZACHĘTY

Niniejszy komunikat ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do przedstawienia oferty kupna udziałów, ani zachęty do głosowania lub zatwierdzenia, ani nie dojdzie do sprzedaży udziałów w żadnej jurysdykcji, w której oferta, zachęta lub sprzedaż miałyby charakter nielegalny przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami dotyczącymi obrotu papierami wartościowymi obowiązującymi w danej jurysdykcji.

DODATKOWE INFORMACJE I GDZIE JE ZNALEŹĆ

Niniejszy komunikat publikowany jest w związku z proponowaną transakcją dotyczącą Natura Holding S.A. (łącznie z Natura Cosmeticos S.A., zwane dalej Natura) i Avon Products, Inc. (zwaną dalej Avon). W związku z proponowaną transakcją firma Natura złoży w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych (SEC) oświadczenie rejestracyjne na formularzu F-4, które zawrze pełnomocnictwo Avon i konspekt transakcji, a łączne pełnomocnictwo i konspekt zostaną przesłane do udziałowców Avon. Niniejszy komunikat nie jest zamiennikiem pełnomocnictwa, oświadczenia rejestracyjnego, pośrednictwa czy konspektu ani innych dokumentów, które spółki Natura lub Avon mogą złożyć w komisji SEC w związku z proponowaną transakcją. PRZED PODJĘCIEM JAKIEJKOLWIEK DECYZJI CO DO ODDANIA GŁOSU LUB PODJĘCIA INWESTYCJI INWESTORÓW UPRASZA SIĘ O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z FORMULARZEM F-4 I ŁĄCZNYM PEŁNOMOCNICTWEM I KONSPEKTEM DOTYCZĄCYM PROPONOWANEJ TRANSAKCJI ORAZ Z INNYMI POWIĄZANYMI DOKUMENTAMI W CAŁOŚCI W CZASIE ICH PUBLIKACJI, PONIEWAŻ BĘDĄ ZAWIERAĆ WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT PROPONOWANEJ TRANSAKCJI. Formularz F-4 i łączne pełnomocnictwo i konspekt, a także inne dokumenty złożone w Komisji zawierające informacje na temat spółek Natura i Avon dostępne będą bezpłatnie na stronie internetowej komisji SEC (www.sec.gov). Kopie łącznego oświadczenia i konspektu można także pozyskać, w miarę dostępności, nieodpłatnie na stronie internetowej firmy Natura pod adresem www.NaturaeCo.com. Kopie łącznego oświadczenia i konspektu można pozyskać, w miarę dostępności, nieodpłatnie na stronie internetowej firmy Avon pod adresem www.AvonWorldwide.com.

STRONY UCZESTNICZĄCE W POSZUKIWANIU PEŁNOMOCNIKÓW

Firmy Natura i Avon, ich dyrektorzy, dyrektorzy wykonawcy i inni członkowie kadry zarządzającej i pracownicy mogą być uznani za strony w poszukiwaniu pełnomocników w powiązaniu z proponowaną transakcją. Informacje dotyczące osób, które mogą zgodnie z przepisami komisji SEC być uznane za stronę w poszukiwaniu pełnomocników w powiązaniu z proponowaną transakcją, w tym opis pośrednich i bezpośrednich interesów, przez holdingi i w inny sposób, zostaną określone w łącznym pełnomocnictwie lub konspekcie oraz innych powiązanych dokumentach w chwili ich złożenia w komisji SEC. Informacje dotyczące dyrektorów i dyrektorów wykonawczych firmy Natura można znaleźć na formularzu referencyjnym za rok 2018, wersja 15, który został złożony w brazylijskiej Komisji Papierów Wartościowych dnia 24 kwietnia 2019 r. Informacje dotyczące dyrektorów i dyrektorów wykonawczych firmy Avon zawarte są w końcowym oświadczeniu pełnomocniczym Avon z walnego zgromadzenia udziałowców za rok 2019 złożonym w komisji SEC dnia 2 kwietnia 2019 r. Dokumenty można pozyskać bezpłatnie ze źródeł wskazanych powyżej.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYSZŁOŚCI

Oświadczenia zawarte w niniejszym komunikacie lub dokumentach, które włączone są w treść komunikatu przez odniesienie, które nie mają charakteru faktów historycznych lub informacje mogą być oświadczeniami dotyczącymi przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Oświadczenia dotyczące przyszłości mogą obejmować między innymi oświadczenia dotyczące proponowanej transakcji obejmującej spółki Natura i Avon, przekonania związane z tworzeniem wartości w wyniki przeprowadzenia proponowanej transakcji obejmującej spółki Natura i Avon, szacowany terminarz realizacji transakcji, korzyści i synergie płynące z transakcji, przyszłe możliwości połączonej firmy oraz inne oświadczenia dotyczące przyszłych przekonań, oczekiwań, planów, intencji, kondycji finansowej i wyników firm Avon i Natura. W niektórych przypadkach, zwroty takie, jak „szacować", „przewidywać", „prognozować", „planować", „wierzyć", „być może", „spodziewać się", „oczekiwać", „zamierzać", „zaplanowane", „potencjalne", „może", „oczekiwanie", „mogłoby", „by mogło" i podobne lub zaprzeczenia tych zwrotów mogą być wykorzystywane do identyfikacji oświadczeń dotyczących przyszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości bazują na oczekiwaniach i przekonaniach firm Natura i Avon w zakresie przyszłych wydarzeń i wiążą się z czynnikami ryzyka i niepewności, których zaistnienie może doprowadzić do znaczących różnic w faktycznych wynikach w porównaniu do bieżących oczekiwań. Tego typu czynniki są trudne do dokładnego przewidzenia i są poza kontrolą firm Natura i Avon. Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie lub w innych miejscach są ważne wyłącznie w dniu publikacji. Od czasu do czasu mogą pojawiać się nowe czynniki niepewności i ryzyka, a dla firm Natura lub Avon niemożliwością jest przewidzenie tych wydarzeń i ich potencjalnego wpływu na firmy Natura lub Avon. Dlatego też czytelników przestrzega się przed poleganiem na którymkolwiek z oświadczeń dotyczących przyszłości jako prognostyków przyszłych wydarzeń. Za wyjątkiem sytuacji wymaganych prawnie ani Natura, ani Avon nie mają obowiązku i nie podejmują się aktualizacji lub wprowadzania zmian do oświadczeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym komunikacie lub w innych źródłach pod dacie publikacji komunikatu. W świetle niniejszych czynników ryzyka i niepewności inwestorzy powinni brać pod uwagę fakt, że wyniki, wydarzenia lub rozwój sytuacji omawiane w którymkolwiek z oświadczeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym komunikacie mogą nie dojść do skutku. Czynniki niepewności i ryzyka, które mogą wpłynąć na przyszłe wyniki spółek Natura i/lub Avon i doprowadzić do znaczących różnić w faktycznych wynikach w porównaniu do oświadczeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym komunikacie obejmują, bez ograniczeń: (a) możliwości stron w zakresie realizacji transakcji lub spełnienia warunków koniecznych do realizacji transakcji, w tym pozyskanie zgód udziałowców i pozwoleń regulacyjnych wymaganych w przypadku transakcji na przewidywanych warunkach lub w szacowanym terminie, (b) możliwości stron w zakresie spełnienia oczekiwań związanych z terminem, realizacją i obramowaniami księgowymi i podatkowymi transakcji, (c) możliwość tego, że żadna z przewidywanych korzyści płynących z proponowanej transakcji nie zostanie zrealizowana lub nie będzie zrealizowana w oczekiwanym terminie, (d) ryzyko tego, że integracja operacji Avon z operacjami Natura zostanie znacząco opóźniona lub okaże się trudniejsza bądź kosztowniejsza niż przewidywano, (e) niepowodzenie w realizacji transakcji z dowolnego powodu, (f) wpływ obwieszczenia transakcji na klientów i relacje konsultantów oraz wyniki operacyjne (w tym między innymi trudności w podtrzymaniu relacji z pracownikami lub klientami), (g) rozwodnienie w wyniku wyemitowania przez spółkę Natura dodatkowych akcji zwykłych w związku z transakcją, (h) możliwość tego, że transakcja okaże się kosztowniejsza w realizacji niż przewidywano, w tym w wyniku nieprzewidzianych czynników lub wydarzeń, (i) przekierowanie czasu kadry zarządzającej na kwestie związane z transakcją, (j) możliwość tego, że docelowe obramowania księgowe i prawne transakcji nie zostaną osiągnięte, (k) czynniki ryzyka opisane w części 4 formularza referencyjnego spółki Natura za rok 2018, wersja 15, który to został złożony w brazylijskiej Komisji Papierów Wartościowych 24 kwietnia 2019 r. oraz (l) czynniki ryzyka opisane w pozycji 1A na ostatnim raporcie rocznym złożonym przez spółkę Avon na formularzu 10-K i następujących raportach na formularzach 10-Q i 8-K.

