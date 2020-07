Neuf entreprises de premier plan lancent une nouvelle initiative visant à accélérer la transition vers un avenir neutre en carbone

L'initiative a pour vocation de montrer l'exemple, en traçant une trajectoire que d'autres entreprises pourront suivre

REDMOND, Washington, 22 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Les directeurs de neuf entreprises ont annoncé aujourd'hui la création d'une nouvelle initiative visant à accélérer la transition vers une économie mondiale neutre en carbone. Baptisée « Transform to Net Zero » (Transformation vers la neutralité carbone), l'initiative entend développer et délivrer des recherches, des recommandations et des feuilles de route applicables afin de permettre aux entreprises d'atteindre la neutralité carbone.

L'initiative sera dirigée par ses membres fondateurs, à savoir A.P. Moller - Maersk , Danone , Mercedes-Benz AG , Microsoft Corp. , Natura &Co , NIKE, Inc. , Starbucks , Unilever , Wipro , et l' Environmental Defense Fund (EDF) . L'initiative est soutenue par BSR , qui agit en tant que secrétaire de l'initiative.

L'initiative « Transform to Net Zero » visera à permettre la transformation nécessaire des entreprises pour atteindre la neutralité carbone au plus tard en 2050, et favorisera un changement plus large en se focalisant sur les politiques, l'innovation et la finance. Les résultats de l'initiative seront accessibles à tous, et d'autres entreprises pourront rejoindre cet effort. L'initiative entend produire les résultats de ces travaux d'ici 2025.

Cet effort sera mené selon les principes suivants :

Accent placé sur la transformation : respect de nos engagements individuels et passage à l'action, notamment stratégie d'entreprise, gouvernance et responsabilité, finance et opérations, gestion du risque, approvisionnement, innovation et R&D, marketing et affaires publiques. Encadré par la science ainsi que par des données et méthodes conformes aux bonnes pratiques : engagement en faveur d'approches standardisées visant à atteindre ce qu'exigent les meilleures données scientifiques disponibles pour un réchauffement climatique de 1,5°C ; engagement à améliorer la qualité et la disponibilité de la recherche, des données et des outils pour tous ; engagement en faveur des retours sur investissement les plus élevés pour le climat. Exploitation des efforts existants : engagement en faveur d'une collaboration ouverte avec les initiatives de neutralité carbone existantes (efforts d'adhésion, de promotion, et efforts sectoriels et méthodologiques) afin de tirer parti des travaux existants et de faire progresser la transformation des entreprises en direction de la neutralité carbone. Solide gouvernance et supervision : au plus haut niveau de l'entreprise, des structures de gouvernance et de supervision travailleront pour atteindre la neutralité carbone, notamment via le développement de produits, de services et de modèles d'affaires innovants. Réduction significative et suppression des GES au sein de l'entreprise étendue : la neutralité carbone exige la réduction des émissions au sein de l'ensemble de la chaîne de valeur, notamment l'impact des produits et services et la chaîne d'approvisionnement. La neutralité carbone nous contraint à réduire nos émissions de gaz à effet de serre (GES) conformément aux dernières données scientifiques, ainsi qu'à accroître notre capacité à supprimer les GES à court terme pour inciter les entreprises — et le monde entier — à atteindre la neutralité carbone au plus tard en 2050 afin de garantir un climat stable, et nécessitera la mise en œuvre de plusieurs actions positives pour le climat. Investissement dans l'innovation : engagement significatif et volonté d'investir dans l'innovation et de l'accélérer pour atteindre une transformation vers la neutralité carbone, notamment en s'associant avec d'autres entreprises. Engagement politique : promotion des politiques publiques qui favorisent et accélèrent les progrès en direction de la neutralité carbone, et engagement aux côtés d'organismes, tels que des associations commerciales, pour atteindre cet objectif. Transparence et responsabilité : déclarations et rapports publics sur les progrès en direction d'une transformation vers la neutralité carbone auprès des parties prenantes clés, parmi lesquelles les investisseurs, les clients, les consommateurs et, si nécessaire, les régulateurs ; partage des informations avec toutes les parties prenantes sur les bonnes pratiques en matière de transformation vers la neutralité carbone. Transition juste et durable : nous savons que les groupes marginalisés et les communautés à faibles revenus sont les plus touchés par le changement climatique. Par conséquent, nous contribuerons à favoriser les conditions nécessaires pour offrir des solutions climatiques efficaces, justes et durables pour les individus, quels que soient leur sexe, leur origine ethnique ou leurs qualifications.

Déclarations :

A.P. Moller - Maersk

Søren Skou, PDG d'A.P. Moller - Maersk, a déclaré : « A.P. Moller - Maersk s'engage en faveur d'un avenir neutre en carbone dans les secteurs des transports et de la logistique. Afin de contribuer à l'objectif de l'accord de Paris, nous avons annoncé en 2018 notre ambition consistant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Depuis, nous avons pris plusieurs mesures concrètes pour décarboner le secteur. L'objectif global consistant à maintenir le réchauffement global en-dessous de 1,5 degré ne peut être atteint qu'en créant de solides alliances entre les secteurs et les entreprises. Nous sommes donc ravis de rejoindre Microsoft et d'autres sociétés internationales dans le cadre de l'initiative "Transform to Net Zero". »

BSR

Aron Cramer, PDG de BSR, a déclaré : « Au cours des dix dernières années, de nombreuses entreprises se sont engagées en faveur d'objectifs de neutralité carbone. Il est temps désormais d'accélérer les actions nécessaires pour atteindre cet objectif primordial. Nos possibilités consistant à rester en-dessous de 1,5 degré de réchauffement se resserrent, et elles se resserrent rapidement. Nous entrons dans une décennie décisive, au cours de laquelle nous devons décarboner d'urgence l'économie, si nous souhaitons éviter les pires conséquences du changement climatique. C'est pourquoi l'initiative "Transform to Net Zero" est si importante. Ne se contentant pas de placer la barre haut en termes d'inspiration, l'initiative "Transform to Net Zero" fournira aux sociétés une feuille de route exploitable leur permettant de transformer leur entreprise pour prospérer et façonner une économie neutre en carbone. »

Danone

Emmanuel Faber, PDG de Danone, a déclaré : « Notre cadre d'action baptisé "One Planet. One Health" place le climat au cœur de la transformation du système alimentaire. Par conséquent, la neutralité carbone n'est pas une option pour Danone, elle est un moyen de réinventer notre modèle de croissance. Cette révolution ne peut pas être menée à bien seuls. C'est pourquoi, je crois fermement à la puissance collective de l'initiative "Transform to Net Zero". Partageons les bonnes pratiques et établissons de nouveaux systèmes visant à créer des solutions fondées sur des preuves, qui nous aideront à favoriser le changement et à maintenir le réchauffement global en-dessous de 1,5°C. »

Environmental Defense Fund

Fred Krupp, président de l'Environmental Defense Fund, a déclaré : « L'écart entre là où nous en sommes en matière de changement climatique et là où nous devrions être continue de se creuser. Il en va de même pour l'écart entre les entreprises qui se contentent de parler des actions à entreprendre, et celles qui accomplissent réellement le travail. Cette nouvelle initiative offre un immense potentiel pour combler ces écarts. En particulier si d'autres entreprises suivent les pas de cette coalition, en montrant l'exemple et en utilisant l'outil le plus puissant dont disposent les entreprises pour lutter contre le changement climatique : leur influence politique. »

Mercedes-Benz AG

Ola Källeniust, président du conseil d'administration de Daimler AG e Mercedes-Benz AG, a déclaré : « S'il y a une leçon à retenir de la gestion de la pandémie du COVID-19, c'est ce que nous sommes capables d'accomplir en agissant ensemble. C'est la seule manière dont nous pouvons également remporter le combat contre le changement climatique. Il nous faut établir des objectifs communs, et mettre en œuvre des mesures pour les atteindre. C'est la raison pour laquelle nous rejoignons l'initiative "Transform to Net Zero". » Notre mission chez Mercedes-Benz réside dans la mobilité neutre en CO2. Nous avançons à un bon rythme dans cette direction, et sommes déterminés à continuer dans cette lancée. »

Microsoft

Brad Smith, président de Microsoft, a déclaré : « Aucune entreprise ne peut résoudre seule la crise climatique. C'est la raison pour laquelle plusieurs entreprises leaders élaborent et partagent bonnes pratiques, recherches et enseignements, afin d'aider chacun à aller de l'avant. Indépendamment du fait qu'une entreprise commence tout juste sa transition ou qu'elle l'ait bien amorcée, l'initiative "Transform to Net Zero" peut nous aider tous à transformer les engagements de neutralité carbone en véritable progrès en direction d'un avenir neutre en carbone. »

Natura &Co.

Roberto Marques, président exécutif du conseil d'administration et PDG du groupe Natura &Co., a déclaré : « Chez Natura &Co, nous croyons profondément à la coopération. Nous avons récemment publié notre "Engagement 2030 en faveur de la vie" (2030 Commitment to Life), dans lequel nous avons fixé pour l'ensemble de notre entreprise l'objectif de devenir une entreprise neutre en carbone en dix ans. Néanmoins, pour résoudre la crise climatique à laquelle le monde est confronté, il nous faut nous entraider pour accomplir davantage et aller plus vite. C'est précisément ce que vise l'initiative "Net Zero", en réunissant des entreprises engagées pour opérer les bons changements, au bon endroit. Nous sommes déterminés à bâtir un avenir plus souhaitable, qui offrira non seulement un monde plus écologique aux générations futures, mais qui permettra également une reprise économique fondée sur les nouveaux principes qu'exige la société. »

NIKE, Inc.

Andy Campion, directeur d'exploitation, NIKE, Inc., a déclaré : « Lorsqu'il s'agit de préserver le terrain de jeu que nous partageons — notre planète — l'heure ne peut être à la défaite. C'est pourquoi nous n'attendons pas que des solutions apparaissent face au changement climatique, et préférons nous réunir en tant que leaders mondiaux pour les créer nous-mêmes. Si nous agissons sans plus tarder, si nous travaillons ensemble, nous pouvons produire des avancées significatives en direction d'un futur plus durable. Nous ne faiblirons pas dans notre effort consistant à assurer une planète saine pour les générations de sportifs à venir. »

Starbucks

Kevin Johnson, président et PDG de Starbucks, a déclaré : « Starbucks aspire à se démarquer comme une société positive en ressources, en bâtissant sur notre longue histoire de durabilité. Le fait de rejoindre l'initiative "Transform to Net Zero" s'inscrivait en phase avec notre aspiration autour d'un avenir plus durable. Ce partenariat avec d'autres entreprises partageant le même état d'esprit permettra d'exposer les bonnes pratiques de manière ouverte, de militer en faveur de politiques publiques positives, et de soutenir une transition juste. Nous croyons à cette démarche de promotion d'un réel changement, et encourageons les autres organisations à nous rejoindre dans cet effort essentiel pour l'humanité. »

Unilever

Alan Jope, PDG d'Unilever, a déclaré : « La crise climatique constitue une menace non seulement pour notre environnement, mais également pour la vie humaine et les moyens de subsistance, et il est essentiel que nous jouions tous un rôle dans la résolution de cette crise. Le monde des affaires de demain ne pourra pas ressembler à celui d'aujourd'hui ; outre la décarbonation, une transformation totale du système est nécessaire. C'est pourquoi nous sommes heureux de rejoindre plusieurs autres entreprises de premier plan, en tant que membre fondateur de l'initiative "Transform to Net Zero", afin que nous puissions travailler ensemble et accélérer la transition stratégique nécessaire pour atteindre la neutralité carbone, d'ici 2039 dans le cas d'Unilever. »

Wipro

Thierry Delaporte, président-directeur général, Wipro Limited, a déclaré: « Nous sommes heureux que notre entreprise soit membre fondateur de l'initiative "Transform to Net Zero". Cette initiative s'inscrit étroitement en phase avec nos valeurs et notre engagement en faveur de la durabilité. Le changement climatique est un défi déterminant à notre époque, et nous sommes profondément convaincus que les entreprises doivent agir et s'attaquer de front aux défis. Un forum de partenariat tel que celui-ci peut contribuer à catalyser et accélérer une telle réponse, ainsi qu'à guider nos engagements futurs sur la chaîne de valeur, via un esprit collaboratif autour de solutions de transformation innovantes. »

