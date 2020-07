Девять ведущих предприятий мира представили новую инициативу, направленную на достижение нулевых выбросов

Инициатива должна стать примером для других предприятий

РЭДМОНД (REDMOND), Вашингтон, 21 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Руководители девяти компаний сегодня представили новую совместную инициативу, направленную на ускоренный переход к мировой экономике с нулевым энергетическим балансом. Инициатива под названием Transform to Net Zero ориентирована на проведение исследовательской деятельности, разработку директив и практически реализуемых планов, позволяющих всем предприятиям мира достигать нулевых объемов вредных выбросов.

Руководить реализацией этого масштабного начинания будут ее основатели: A.P. Moller - Maersk , Danone , Mercedes-Benz AG , Microsoft Corp. , Natura &Co , NIKE, Inc. , Starbucks , Unilever и Wipro , а также Фонд защиты окружающей среды (EDF) . Поддержку им окажет BSR - некоммерческая организация, которая также будет выполнять функции Секретариата инициативу.

Transform to Net Zero, в первую очередь, будет направлена на преобразование бизнеса, необходимое для полного отказа от вредных выбросов не позднее 2050 года, а также на стимулирование обширных инноваций с акцентом на разработке политических мер, создании инноваций и привлечении финансов. Хотя плоды данного начинания будут общедоступными, другие предприятия смогут присоединиться к основателям инициативы. Свои основные результаты инициатива должна принести уже к 2025 году.

В ее основу будут положены следующие принципы:

Акцент на трансформации: выполнение индивидуальных обязательств и их претворение в жизнь, включая корпоративные стратегии, усилия в сфере управления и отчетности, финансов и операций, риск-менеджмента, закупок, инноваций и НИОКР, маркетинга и связей с общественностью. Научная обоснованность и внедрение передовых практических методов: реализация стандартизованных подходов к достижению оптимальных с точки зрения условий для окружающей среды с повышением температуры на 1,5°C; стремление к повышению качества и общей доступности результатов исследовательской деятельности, информации и инструментов; стремление к достижению максимальной окупаемости климатических инвестиций. Использование существующих начинаний: стремление к открытому сотрудничеству в рамках действующих инициатив аналогичной направленности (подписание совместных петиций, защита интересов, секторальная деятельность, разработка оптимальной методологии) с целью внедрения результатов существующих начинаний для продвижения целей инициативы. Продуманное управление и строжайший контроль: работа по обеспечению нулевых выбросов будет проводиться на высших уровнях руководящих корпоративных структур, в том числе посредством разработки инновационных продуктов, сервисов и бизнес-моделей. Активные действия по сокращению и полному отказу от вредных выбросов в масштабах всей корпоративной структуры: требования по сокращению выбросов будут действовать во всех звеньях ценностной цепочки, охватывая, в частности, такие аспекты, как негативное влияние продуктов, сервисов и цепочки поставок. Концепция "чистого нуля" требует от нас сокращения выбросов парниковых газов (ПГ) в согласовании с новейшими достижениями науки, а также повышения нашего потенциала по устранению ПГ в кратчайшие возможные сроки на пути перехода компаний - и всего мира, - к нулевым вредным выбросам не позднее 2050 года для обеспечения стабильности климата. А это означает неизбежную необходимость реализации обширного комплекса мер, оказывающих положительное влияние на климат. Инвестиции в инновации: твердое стремление и желание инвестировать в ускоренное создание инноваций для перехода к нулевым выбросам, в том числе посредством партнерства с другими заинтересованными лицами. Участие в законодательной деятельности: следование курсу государственной политики, обеспечивающему и ускоряющему прогресс в переходе на нулевые выбросы, а также взаимодействие с компетентными организациями (например, отраслевыми ассоциациями) для достижения данной цели. Прозрачность и отчетность: общедоступная отчетность по вопросам перехода к нулевым выбросам перед ключевыми заинтересованными лицами: инвесторами, клиентами, потребителями, а также, по мере необходимости, регуляторами; обмен информации со всеми заинтересованными лицами в сфере внедрения передовой практики перехода на нулевые выбросы. Справедливый и устойчивый переход: мы знаем, что маргинализованные группы и сообщества с низким доходом оказывают наибольше влияние на климатические изменения. Поэтому стремимся всеми силами создавать условия, необходимые для создания эффективных, справедливых и устойчивых климатических решений на благо людей всех полов, рас и профессиональных навыков.

Комментарии:

A.P. Moller - Maersk

Cорен Скоу (Søren Skou), генеральный директор A.P. Moller - Maersk: "A.P. Moller - Maersk следует концепции "углеродно-нейтрального" будущего транспортно-логистической отрасли. В целях содействия достижению целей Парижского соглашения мы еще в 2018 году обнародовали наши планы по переходу к нулевым выбросам СО2 к 2050 году. С тех пор мы предприняли ряд конкретных мер по декарбонизации своей деятельности. Достичь нашей главной цели по сдерживанию повышения глобальной температуры на уровне 1,5 градусов возможно только посредством мощных альянсов различных отраслей и представителей бизнеса. По этой причине мы очень рады вместе с Microsoft и другими международныи компаниями присоединиться к инициативе Transfort to Net Zero".

BSR

Арон Крамер (Aron Cramer), президент и генеральный директор BSR: "За последнее десятилетие многие представители бизнеса обнародовали собственные планы по переходу к нулевым выбросам. Настало время перейти от заявлений к конкретным действиям по достижению этой важной для всех нас цели. Наше "окно" по сдерживанию глобального потепления на уровне 1,5 градусов стремительно закрывается. И сегодня мы переживаем поистине решающий момент: чтобы предотвратить наихудший сценарий изменения климата, нам необходимо немедленно декарбонизировать мировую экономику. Именно поэтому инициатива Transfort to Net Zero имеет столь большое значение. Не просто задавая высокую планку для других, это начинание предоставляет бизнесу реальный план действий по преобразованию собственной деятельности в целях сокращения вредных выбросов до абсолютного нуля".

Danone

Эммануэль Фабер (Emmanuel Faber), глава правления и генеральный директор Danone: "Наша концепция One Planet. One Health ставит вопросы сохранения климата в основу преобразования продовольственной системы. Именно поэтому углеродный нейтралитет для Danon - это не опция, а единственный возможный путь пересмотра собственной модели развития. Однако в одиночку мы не сможем достичь заметных результатов. В этой связи мы возлагаем большие надежды на коллективную мощь Transform to Net Zero. Вместе мы сможем обмениваться передовыми наработками и формировать новые системы для создания эмпирически проверенных решений, помогающих нам достигать положительных изменений и сдерживать процесс глобального потепления".

Фонд защиты окружающей среды

Президент фонда Фред Крупп (Fred Krupp): "Разрыв между тем, где мы находимся в вопросах климатических изменений, и тем, что нам необходимо сделать, продолжает расширяться. То же самое происходит и с той пропастью, что отделяет компании, которые лишь заявляют о своих намерениях, от бизнеса, принимающего реальные меры. Новая инициатива обладает колоссальным потенциалом по сокращению этих разрывов. Особенно если нашему примеру последуют другие предприятия, искренне желающие воспользоваться самыми мощными инструментами для борьбы с изменениями климата".

Mercedes-Benz AG

Ола Каллениус (Ola Källenius, глава правления Daimler AG и Mercedes-Benz AG, прокомментировал: "Если пандемия COVID-19 и может нас чему-нибудь научить, так это тому, какое колоссальное значение имеет совместная деятельность. И только сообща мы сможем победить в битве против изменения климата. Нам необходимо формулировать общие цели и принимать совместные меры по их достижению. Именно поэтому мы присоединяемся к инициативе "Transform to Net Zero". Mercedes-Benz стремится к углердно-нейтральной мобильности. И нам уже удалось достичь заметных результатов в этом направлении, однако мы не намерены останавливаться на этом".

Microsoft

Брэд Смит (Brad Smith), президент Microsoft, отметил: "Ни одна компания не способна в одиночку справиться с климатическим кризисом. По этой причине ведущие предприятия мира разрабатывают и обмениваются передовыми методами, результатами исследований и полученными знаниями, стремясь помочь друг другу. Вне зависимости от того, как давно компания движется по пути экологической устойчивости, инициатива Transform to Net Zero поможет всем нам претворить взятые на себя обязательства в реальность и построить будущее с нулевыми выбросами".

Natura &Co.

Роберто Маркез (Roberto Marques), исполнительный глава правления и генеральный директор группы Natura &Co.: "Команда Natura &Co твердо верит в силу партнерства. Недавно мы обнародовали нашу концепцию 2030 Сommitment to Life, в которой изложили свои цели по переходу к нулевому уровню вредных выбросов в ближайшее десятилетие. Однако, чтобы устранить проблему климатического кризиса, с которой сегодня сталкивается наш мир, нам необходимо помочь друг другу. Инициатива Net Zero направлена именно на достижение этой цели, объединяя компании, стремящиеся создавать положительные изменения именно там, где это необходимо. Мы хотим строить светлое будущее, не только сохраняя нашу зеленую планету для следующих поколений, но и способствуя экономическому восстановлению общества в новых условиях".

NIKE, Inc.

Энди Кампион (Andy Campion), главный операционный директор NIKE, Inc.: "Когда речь идет о защите нашей общей игровой площадки - нашей планеты, - счет идет на минуты. Именно поэтому мы не ждем от кого-то решения проблемы изменения климата, а объединяем наши усилия с мировыми лидерами, чтобы вместе создавать их. Совместными силами мы можем обеспечить значимый прогресс и создать более экологичное будущее для всех нас. Мы всем сердцем стремимся сохранить здоровую планету для будущих поколений спортсменов по всему миру".

Starbucks

Кевин Джонсон (Kevin Johnson), президент и генеральный директор Starbucks: "Starbucks стремится быть ресурсопозитивным предприятием, сохраняя наши давние традиции экологической устойчивости. Участие в инициативе Transform to Net Zero соответствует нашей эко-концепции. Сотрудничая с компаниями-единомышленниками, мы будем создавать общедоступные передовые методы, отстаивать позитивные политические инициативы и поддерживать cправедливый переход на нулевые выбросы. Мы верим в возможность реальных изменений и призываем другие организации присоединяться к нам в этом важнейшем для всего человечества начинании".

Unilever

Алан Джоп (Alan Jope), генеральный директор Unilever: "Климатический климат угрожает не только нашей экологии, но и ставит под удар жизни людей. По этой причине всем нам так важно сделать свой вклад в решение этой проблемы. Деловой мир будущего не может иметь сегодняшний вид; кроме декарбонизации мы остро нуждаемся в полноценной системной трансформации. Именно поэтому мы рады присоединиться к другим ведущим представителям бизнеса в качестве одного из основателей инициативы Transform to Net Zero, чтобы совместными усилиями ускорить этот стратегический переход к нулевым выбросам; в случае Unilever этой цели мы планируем достичь к 2039 году".

Wipro

Тьерри Делапорт (Thierry Delaporte), исполнительный и управляющий директор Wipro Limited: "Мы рады стать одним из соавторов инициативы Transform to Net Zero. Это начинание перекликается с нашим стремлением к экологической устойчивости. Изменения климата - главная проблема нашей эпохи, и мы твердо верим, что бизнесу необходимо нарастить усилия по борьбе с этим бедствием. Подобное партнерство способно дать толчок усилиям в данном направлении и направить будущую деятельность в масштабах всей ценностной цепочки посредством совместного создания инновационных решений".

