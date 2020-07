Nobu Hospitality va ouvrir un hôtel et restaurant Nobu à Marrakech

Le Nobu Hotel Marrakech, c'est là où se rencontrent la richesse du patrimoine et le flair de Nobu Hospitality pour le contemporain. Il sera situé dans le quartier de l'Hivernage, à quelques pas du cœur historique de la ville, de ses souks et de la trépidante Jemaa el-Fna. Transformé en une destination de mode de vie luxueux, l'hôtel abritera 71 suites et chambres d'hôtes spacieuses, des endroits dynamiques et en terrasse pour dîner à leur convenance, 2 000 mètres carrés d'un centre luxueux de spa et de culture physique, des piscines à l'intérieur comme à l'extérieur, sans oublier un espace pour réunions et événements.

Le plan de la « Vision 2020 de Stratégie du développement touristique » du roi Mohammed VI constitue la force motrice encourageant les investissements étrangers au Maroc dans le secteur du tourisme. Sa Majesté a exposé cette grande vision, et Nobu arrive avec plaisir sur le marché à un moment aussi passionnant.

Ahmed Bennani, président de Hivernage Collection, a déclaré : « Le partenariat avec Nobu Hospitality dans le lancement du Nobu Hotel and Restaurant Marrakech permettra de faire évoluer notre Pearl Hotel actuel vers l'étape suivante. Ceci est d'autant plus significatif que cette inauguration à Marrakech sera celle du premier hôtel Nobu en Afrique. Marrakech est une destination qui se fond en douceur dans la collection Nobu Hotel et nous nous attendons à ce qu'elle soit adoptée par la base solide des clients de Nobu venant d'Europe et des États-Unis. »

Daniel Shamoon, directeur des MC Hotels a fait ce commentaire : « Nous sommes tout à fait ravis que Marrakech devienne une partie de notre collection grandissante d'hôtels Nobu et vienne s'ajouter à Marbella et Ibiza Bay. Dans cette période de fragilité pour notre société et nos économies mondiales, l'hôtellerie reste pour nous une conviction et un engagement fermes. »

Trevor Horwell, directeur général de Nobu Hospitality a lui aussi souligné : « Nous sommes enthousiastes de travailler avec Ahmed Bennani et son Hermitage Collection, et de retrouver Daniel Shamoon et MC Hotels sur ce projet remarquable. Un nombre croissant de propriétaires d'hôtels veulent aujourd'hui préserver l'intégrité de leurs propriétés tout en désirant collaborer avec nous afin d'accomplir une différenciation complète, avec des recettes avantageuses et des retombées venant de nos performances en matière d'alimentation et de boissons. La crise sanitaire et économique mondiale a mis tout ceci en relief, et grâce à la forte attraction suscitée par Nobu sur le marché local tout comme sur le voyageur international, nous sommes enchantés de fournir un tel avantage. »

