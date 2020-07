Nobu Hospitality anuncia el Nobu Hotel and Restaurant Marrakech

Primer hotel Nobu de la marca en África

NUEVA YORK, 21 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- La marca de estilo de vida global Nobu Hospitality, fundada por Nobu Matsuhisa, Robert De Niro y Meir Teper, anuncia su continua expansión global a Marrakech, Marruecos.

El Nobu Hotel and Restaurant Marrakech es una colaboración entre Hivernage Collection, MC Hotels, (propietarios de Nobu Hotel Marbella, Marbella Club Hotel y propietarios conjuntos de Nobu Hotel Ibiza Bay) y Nobu Hospitality que llevarán a la transformación de The Pearl Marrakech en un Nobu Hotel and Restaurant en el tercer trimestre de 2021.