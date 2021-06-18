Новичок года НБА: Ламело Болл выставляет на аукцион обувь с трипл-дабла со своим автографом

Аукцион начинается в 19:00 по тихоокеанскому поясному времени в четверг на сайте lameloball.io , где представлены коллекционные предметы Ламело Болла.

«Эта обувь имеет для меня огромное значение, как и мои болельщики. Мы объединяем физический и цифровой миры, а это идеальный символ такого объединения», — объясняет Болл.

Помимо обуви, подписанной автором трипл-дабла, победитель аукциона также получает майку с автографом Ламело Болла и физический коллекционный токен Gold Sun #1. В общей сложности 500 обладателей токенов Gold Sun получают гарантированное право на участие в программе поощрений за рекламные контракты и розыгрышах билетов на матчи НБА, а также эксклюзивный доступ к намеченным интерактивным конференциям с участием Болла через Discord.

Gold Sun — первый в мире эволюционирующий NFT-токен, связанный с событием в реальной жизни, а именно с объявлением на этой неделе победителя конкурса «Новичок НБА 2021 года», которым стал Болл.

Невзаимозаменяемые токены Ламело будут отслеживать его текущую статистику и индивидуальные награды, которые меняют состав и стоимость NFT-токена с течением времени. Эти динамические NFT-токены, разработанные совместно с Chainlink и Ether Cards, являются первыми токенами, выпускаемыми профессиональным спортсменом.

«Предположение о том, что NFT-токены существуют только в качестве художественных цифровых изображений, уже осталось позади. Сейчас мы движемся к особому доступу к уникальным игровым формам взаимодействия», — заявил Шэр Чодхари (Sher Chaudhary), соучредитель компании Playground Studios, являющейся креативным продюсером выпуска NFT-токена Болла.

На данный момент Болл является одним из всего лишь трех спортсменов, выпустивших коллекции NFT-токенов, объем продаж которых достиг 1 миллиона долларов США.

Информация о Playground

Playground — студия проектирования NFT-токенов, являющаяся разработчиком первых в мире динамических NFT или NFT-токенов, актуализирующихся на основе реальных событий. Playground позволяет любому лицу выпустить небольшим тиражом цифровые токены, предоставляющие их поклонникам определенные выгоды, эксклюзивный доступ и возможности прогнозирования рынка на основе событий, происходящих за пределами блокчейна.

Контактная информация: [email protected]

Информация о Chainlink и Ether Cards

Chainlink — стандартная для данной отрасли сеть Oracle, обеспечивающая функционирование гибридных смарт-контрактов. Ether Cards — NFT-платформа, обеспечивающая связь между реальным утилитарным токеном и цифровым пространством.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1535576/LaMelo_Ball_auction.jpg

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lameloball.io



SOURCE LaMelo Ball; Playground Studios