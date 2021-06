Novato do ano da NBA: LaMelo Ball leiloará um par de tênis autografado usado no triplo-duplo ligado a um NFT "GOLD SUN" nº 1

"Os tênis significam tudo para mim, mas meus fãs também. Estamos reunindo os mundos físico e digital, e esse é um símbolo perfeito disso", explicou Ball.

Além dos tênis autografados do triplo-duplo, o vencedor do leilão também receberá uma camisa assinada por LaMelo Ball e o item colecionável físico Gold Sun nº 1. Como um todo, os 500 tokens Gold Sun que os proprietários receberem garantirão a participação em recompensas por endosso, sorteios de ingressos para jogos da NBA e acesso exclusivo a bate-papos programados com LaMelo Ball no Discord.

O Gold Sun é o primeiro NFT em evolução do mundo a se conectar a um evento da vida real: o anúncio feito pela NBA do prêmio de novato do ano de 2021, no qual Ball foi revelado como vencedor essa semana.

Os NFTs de LaMelo monitorarão suas estatísticas atuais e prêmios individuais que mudarão a composição e o valor dos NFTs com o tempo. Esses NFTs dinâmicos, desenvolvidos em parceria com a Chainlink e a Ether Cards, são os primeiros a serem emitidos por um atleta profissional.

"A ideia de que os NFTs só existem como obras de arte digitais já está ficando para trás. Agora estamos caminhando em direção ao acesso especial a experiências únicas e gamificadas", disse Sher Chaudhary, cofundador do Playground Studios, a produtora criativa do lançamento dos NFTs de LaMelo Ball.

Até o momento, a coleção de NFTs Ball é uma das três coleções lançadas por um atleta a atingir, no mínimo, US$ 1 milhão em vendas.

Sobre a Playground

A Playground é um estúdio de NFTs pioneiro nos primeiros NFTs dinâmicos do mundo, ou NFTs que se atualizam com base em eventos do mundo real. A Playground permite que qualquer pessoa emita tokens digitais escassos que premiem seus fãs com serviços públicos, acessos exclusivos e recursos de mercado preditivo com base em eventos fora da blockchain.

CONTATO: [email protected]

Sobre a Chainlink e a Ether Cards

A Chainlink é a rede Oracle referência no setor por impulsionar contratos híbridos inteligentes. A Ether Cards é uma estrutura de NFTs que faz a conexão entre o serviço do mundo real e o espaço digital.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1535638/LaMelo_Ball_auction.jpg

FONTE LaMelo Ball; Playground Studios

Related Links

lameloball.io



SOURCE LaMelo Ball; Playground Studios