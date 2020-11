Oficjalnie zainaugurowano czwartą edycję obozu dla młodzieży i warsztatów dla nauczycieli „Belt and Road Teenager Maker Camp & Teacher Workshop"

Wspólne wysiłki i wspólna przyszłość.

PEKIN, 12 listopada 2020 r. /PRNewswire/ -- Od października do 24 listopada 2020 r. trwa 4. edycja obozu młodzieżowego i warsztatów dla nauczycieli Belt and Road Teenager Maker Camp & Teacher Workshop. Impreza ta jest współfinansowana przez Chińskie Towarzystwo Nauki i Technologii (CAST), Ministerstwo Nauki i Technologii Chińskiej Republiki Ludowej (MOST) i Miejski Samorząd Ludowy Chongqing przy silnym wsparciu IAP SEP, ECOSF i NASAC. To wyjątkowe wydarzenie, odbywające się po raz pierwszy online, obejmuje szeroki wachlarz ciekawych zajęć online, takich jak internetowe kursy, forum edukacji naukowej, przemówienia najwybitniejszych naukowców, transmisje na żywo z chińskich uniwersytetów, szkół średnich i instytutów badawczych, warsztaty i pokazy naukowe, a także pokazy kulturalne organizowane przez różne kraje. Dotychczas w przedsięwzięciu wzięło udział ponad 86000 uczestników z 52 krajów, regionów i organizacji międzynarodowych z całego świata. Oficjalna strona internetowa tego spotkania: https://2020.brmakercamp.cyscc.org.cn .

