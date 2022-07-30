PARAMOUNT НАЗНАЧИЛА ПАМЕЛУ КАУФМАН ПРЕЗИДЕНТОМ И ГЕНДИРЕКТОРОМ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ РЫНКАМ

КОМПАНИЯ PARAMOUNT НАЗНАЧИЛА ПАМЕЛУ КАУФМАН ПРЕЗИДЕНТОМ И ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ РЫНКАМ, ГЛОБАЛЬНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ ПРОДУКТАМ И ОПЫТУ

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НЬЮ-ЙОРК, 30 июля 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Paramount Global (NASDAQ: PARA, PARAA) объявила сегодня о назначении Памелы Кауфман (Pamela Kaufman), президента по глобальным потребительским продуктам и опыту Paramount, на пост президента и генерального директора по международным рынкам, глобальным потребительским продуктам и опыту; решение о назначении вступает в силу незамедлительно. Эта вновь созданная должность подотчетна Бобу Бакишу (Bob Bakish), президенту и генеральному директору Paramount, и отражает текущую стратегию компании по глобализации своей деятельности. Рафаэле Аннеккино (Raffaele Annecchino), занимавший пост президента и генерального директора по международным сетям, студиям и потоковому вещанию Paramount, решил покинуть компанию.

В новой роли с более широкими полномочиями Кауфман будет нести ответственность за непрерывное развитие международного бизнеса компании Paramount и обеспечение эффективности ее международных операций на шести континентах, включая вещательные и кабельные сети, потоковое вещание и студии, а также коммерческие инициативы. Она будет тесно сотрудничать с международной командой топ-менеджеров Paramount, а также с международной организацией, занимающейся контентом и потоковым вещанием, и в том числе поддерживать дальнейшее развертывание сервисов Paramount+ и Pluto TV на международных рынках. Кауфман при этом продолжит выполнять свои текущие обязанности по руководству деятельностью многомиллиардного глобального бизнеса потребительских продуктов и опыта.

«Пэм стала стратегической движущей силой, стоящей за ростом и расширением некоторых из самых культовых международных франшиз и активов в сфере развлечений, — заявил г-н Бакиш. — Это проверенный и надежный, дальновидный лидер, который преобразил нашу организацию потребительских продуктов, стимулируя инновации и поддерживая его работу в качестве глобального бизнеса. Пэм как никто иной подходит на роль управления международным бизнесом на фоне расширения и диверсификации нашего присутствия по всему миру и ускорения процесса перехода компании Paramount к работе на основе по-настоящему глобального подхода».

Бакиш добавил: «Я хочу поблагодарить Рафаэле Аннеккино за ту ключевую роль, которую он сыграл в развитии международного бизнеса Paramount и расширении глобального присутствия. Я признателен ему за преданность делу, продемонстрированную на протяжении 25 лет его работы в Paramount, и желаю ему успехов в будущем».

«Для меня большая честь взять на себя эту роль в столь важный момент для международного бизнеса Paramount, — заявила г-жа Кауфман. — Я не понаслышке знаю о глобальной силе нашего портфеля брендов и с нетерпением жду начала совместной работы с Бобом и невероятной международной командой. Мы продолжим реализовывать нашу глобальную стратегию роста, инвестировать в ключевые партнерства, содействовать нашему продвижению на новые рынки мобильных и цифровых платформ и действовать как единая команда по всему миру».

В ноябре 2021 года Кауфман вступила в должность президента по глобальным потребительским продуктам и опыту, получив контроль над развитием глобальной продукции и бизнеса, маркетингом, планированием франшиз, креативной стратегией, розничными продажами и потребительскими идеями для всех брендов, входящих в портфель. Менее чем за год Кауфман сумела преобразовать бизнес потребительских продуктов — она сплотила его, в полной мере задействовав экосистему Paramount в качестве опоры для самой ценной интеллектуальной собственности компании. Ее стремление к трансформации, инновациям и усилению бренда позволило компании заключить самые революционные партнерские отношения в своей истории, включая новейшие совместные проекты с крупнейшими брендами в социальных сетях. В 2019 году Кауфман также отвечала за первый потребительский веб-сайт электронной коммерции Viacom, а именно за магазин The SpongeBob Shop, и с тех пор расширила географию потребительского онлайн-бизнеса, занимающегося продажами атрибутики к различным популярным программам CBS и Showtime, в том числе запустив аналогичные автономные инициативы для таких брендов, как «Звездные воины» (Star Trek), «Южный Парк» (South Park) и MTV.

До назначения на пост президента по глобальным потребительским продуктам и опыту Кауфман была президентом по потребительской продукции и директором по маркетингу компании Nickelodeon, где она отвечала за развитие самых запоминающихся франшиз Nickelodeon, от «Щенячьего патруля» (PAW Patrol) и до «Губки Боба Квадратные Штаны», (SpongeBob SquarePants), с помощью громких кампаний и торжественных мероприятий.

До прихода в Nickelodeon в 1997 году Кауфман работала в Turner International, Equity Marketing и Grey Advertising. Она получила степень бакалавра гуманитарных наук в области общественных связей в Американском университете в Вашингтоне и была удостоена звания почетного доктора гуманитарных наук Американского университета в 2019 году. Будучи убежденным сторонником гендерного равенства, разнообразия и инклюзивности, Кауфман является членом правления фонда Rock and Roll Hall of Fame Foundation, а также некоммерческой организации Bottomless Closet, которая готовит женщин к успеху на рабочем месте, и Pace Women's Justice Center.

Информация о компании Paramount

Paramount Global (NASDAQ: PARA, PARAA) — одна из ведущих мировых медийных и развлекательных компаний, создающая премиум-контент и опыт для аудитории по всему миру. Портфель потребительских брендов Paramount включает культовые студии, сети и сервисы потокового вещания, в том числе CBS, Showtime Networks, Paramount Pictures, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, BET, Paramount+, Pluto TV, Simon & Schuster и др. Paramount обслуживает крупнейшую долю телевизионной аудитории США и может похвастаться одной из наиболее важных и масштабных библиотек телевизионных программ и фильмов. Помимо инновационных сервисов потокового вещания и цифровых видеопродуктов, компания предоставляет мощные возможности в области производства, дистрибуции и рекламы.

Для получения более подробной информации о компании Paramount посетите ее сайт по адресу www.paramount.com и следите за новостями @ParamountCo в социальных сетях.

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SOURCE Paramount Global